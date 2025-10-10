Τραγικό τροχαίο στη Μεσσηνία: Νεκρή 65χρονη που την παρέσυρε 73χρονος οδηγός

0

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος παρέσυρε 65χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Λογγά, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.