Σύλληψη 28χρονου Έλληνα στην Μυτιλήνη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτες

Επιχειρούσε να φύγει από το νησί

Ένας 28χρονος Έλληνας, εντοπίστηκε και συνελήφθη από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης χθες Τετάρτη 8 Οκτωβρίου το πρωί στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από το νησί.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία που περιλάμβανε τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης (τετελεσμένης και σε απόπειρα). Κατά τον αστυνομικό έλεγχο κατασχέθηκαν, εισιτήρια, παραστατικά έγγραφα, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ που είχε στην κατοχή του, χρήματα που όπως διακριβώθηκε προέρχονταν από παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησαν τηλεφωνικά το προηγούμενο διήμερο με δυο ηλικιωμένα άτομα (έναν 89χρονο και μια 88χρονη), στο χωριό Παναγιούδα και στην πόλη της Μυτιλήνης, δηλώνοντας γιατροί και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικών τους προσώπων, έπεισαν τον 89χρονο να παραδώσει στον 28χρονο συλληφθέντα το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ και 34 χρυσές λίρες, ενώ επιχείρησαν ανεπιτυχώς να αποσπάσουν με τον ίδιο τρόπο μεγάλο χρηματικό ποσό από την 88χρονη.

Ας σημειωθεί ότι ο 28χρονος μετέβη σε σύντομο χρονικό διάστημα σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης με τον 89χρονο, στην περιοχή της Παναγιούδας, δεν κατόρθωσε όμως να του αποσπάσει τα χρήματα και τις λίρες, καθόσον έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για απάτη.

Κατά την διερεύνηση των υποθέσεων αυτών προέκυψε ότι ο 28χρονος εντάχθηκε προ δεκαημέρου σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον πέντε ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως προχωρημένης ηλικίας, προσποιούμενα τους γιατρούς και επικαλούμενα την ανάγκη αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων συγγενικών τους προσώπων, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών και τιμαλφών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, ο ίδιος δράστης ενέχεται σε μία, ακόμη, υπόθεση απάτης, που έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου στην Κρήτη, όπου με τον ίδιο τρόπο απέσπασε το χρηματικό ποσό των 15.300 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα.

Στις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, συνέδραμε το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης.