«Υπήρχε ερωτική αντιζηλία»: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 38χρονου στη Δροσιά

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη στη Ζάκυνθο και έδειξε μετανιωμένος για την πράξη του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς σε βάρος 38χρονου έξω από το σπιτι του στη Δροσιά, τα ξημερώματα της 30ης Σεπτεμβρίου.

Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη στη Ζάκυνθο οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφειο το μεσημέρι προκειμένου να δώσει εξηγήσεις κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 29χρονος φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον του ανακριτή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε όσα του αποδίδονται και απέδωσε τις πράξεις του σε ψυχιατρικά προβλήματα που , όπως είπε, αντιμετωπίζει .

«Αποδέχομαι την πράξη. Ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος» φέρεται να είπε στον ανακριτή και στη συνέχεια ανέφερε πως είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή του. «Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο-τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα.»

Μάλιστα , αναφερόμενος στο θύμα ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες , ανέφερε πως είχε «αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας» υποστηρίζοντας, όμως, πως «ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα μου». «Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν» φέρεται να σημείωσε ο 29χρονος στην απολογία του.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του νεαρού μέσα από μαρτυρίες που έλαβαν στο πλαίσιο της προανάκρισης αλλά και της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού.

Μάλιστα , η αιματηρή επίθεση έχει καταγράφει σε ένα σοκαριστικό βίντεο όπου ο δράστης εμφανίζεται να αναζητά μέσα σε θάμνους το θύμα του και να το πυροβολεί. Αρχικά , ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν εκείνος που είχε στήσει καρτέρι και πυροβόλησε τον 38χρονο ισχυριζόμενος πως το επίμαχο βράδυ εργαζόταν στο νησί .

Ωστόσο , σύμφωνα με πληροφορίες , το άλλοθι του διαψεύστηκε από τους πρωην εργοδότες του.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου