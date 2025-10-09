Η Ελλάδα θα συμμετάσχει δυναμικά στη διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας AUSA 2025 στις ΗΠΑ

0

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει δυναμικά στη διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας AUSA 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από 13 έως 15 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το Ελληνικό Περίπτερο διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Greece), με την υποστήριξη της Enterprise Greece και υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της γενικής διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.

«Η παρουσία της Ελλάδας στην AUSA αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, καθώς ενισχύει τη διεθνή προβολή και την εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου. Στο Ελληνικό Περίπτερο θα παρουσιαστούν καινοτόμες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες από ελληνικές εταιρείες άμυνας και ασφάλειας, προβάλλοντας την υψηλή τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας» τονίζεται στην ανακοίνωση, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Παράλληλα με τη συμμετοχή στην έκθεση, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες εκδηλώσεις προβολής του ελληνικού οικοσυστήματος άμυνας και ασφάλειας, με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας, την προσέλκυση συνεργασιών και την ανάδειξη της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία.