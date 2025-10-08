«Μόνο μια τσικουδιά ήπια» – Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη, χρηματική ποινή 7.000 ευρώ του επέβαλε το δικαστήριο

0

«Έγραψα σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο "εγώ το χτύπησα" και το τηλέφωνο μου» είπε ο ηθοποιός

Ένοχος κρίθηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, που βρέθηκε κατηγορούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη.

Το δικαστήριο επέβαλε στον ηθοποιό χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ με δικαίωμα έφεσης χωρίς να του αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου, όπως είχε ζητήσει.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης απολογούμενος ανέφερε πως εκείνο το βράδυ επέστρεψε από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση και απέδωσε όσα συνέβησαν σε δικό του κακό χειρισμό . Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση ο ηθοποιός αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ .

«Μόνο μια τσικουδιά ήπια… Δεν χρειάζεται να πιω για να κάνω κέφι…», ανέφερε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Έφυγα από το γλέντι 4.30 πέντε παρά και καθώς έστριψα στο πολύ στενό δρομάκι το αυτοκίνητο μου βρήκε δεξιά από κακό χειρισμό δικό μου …» είπε ο ηθοποιός και περίγραψε πως έψαξε ένα χαρτί για να γράψει το τηλέφωνο του . «Έγραψα σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο «εγώ το χτύπησα» και το τηλέφωνο μου. Αυτό το άφησα στο ένα αμάξι. Πήγα σπίτι και κοιμήθηκα. Μετά.πήρα τη συνεργάτιδα μου και της είπε να πάρει στο Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης και να δώσει τα στοιχεία μου. Πήγα στην εκπομπή της κυρίας Γερμανού και μετά ήρθε η ασφαλιστική και έγινε η καταγραφή. Περίμενα να με πάρει κάποιος από τα ΙΧ και να με ειδοποιήσει» ανέφερε και στη συνέχεια υποστήριξε ότι έλαβε ειδοποίηση απο το Αστυνομικό Τμήμα Κηφησιάς όπου και πήγε «με το σκεπτικό να κάνω δηλώση. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε».

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων από την πρόεδρο και την εισαγγελέα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος αλλά και όσα ακολούθησαν.

Πρόεδρος: Η μάρτυρας είπε ότι έπεσε μαντρότοιχος

Μπισμπίκης: Είναι ένα πολύ μικρό τοιχάκι, δεν έτρεχα…Βρήκε το αυτοκίνητο

Πρόεδρος: Στο γλέντι που πήγατε καταναλώσετε αλκοόλ;

Μπισμπίκης: Όχι. Ήταν γιορτή τσικουδιάς. Ήπια μια τσικουδιά

Πρόεδρος: Μόνο αυτό;

Μπισμπίκης: Δεν χρειάζεται να πιω για να κάνω κέφι. Όλα έγιναν από κακό χειρισμό δικό μου

Πρόεδρος: Γιατί δεν ενημερώσατε αμέσως τους ίδιοκτητες ΙΧ;

Μπισμπίκης: Αυτό είναι το θέμα. Ήταν 5 το πρωί, είπα θα το χειριστώ υπηρεσιακά, ήθελα να γλυτώσω αυτό που έγινε. Μετα τελικα ήταν χειρότερο. Είπα θα έρθουν τα κανάλια, θα γίνει χαμός. Είπα να πάρω την αστυνομία και αυτό έκανα… Θεώρησα ότι αφού πήγα στην αστυνομία. Είναι ηθικό για εμένα το θέμα. Εγώ ότι και να κάνω πέφτουν να με φάνε. Νόμιζα ότι είχα κάνει τα πάντα, ειδοποίησα την αστυνομία, την ασφαλιστική…

Εισαγγελέας: Τι εννοείτε να το χειρστείτε υπηρεσιακα; Είστε δημόσιος υπάλληλος;

Μπισμπίκης: Να πάρω την αστυνομία….

Εισαγγελέας: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν χτυπήσετε τα κουδούνια;

Μπισμπίκης: Το είπα στην κυρία την Κυριακή ότι χτύπησα το κουδούνι και μου είπε που να το ακούσω εκείνη την ώρα

Μάρτυρας: Δεν το θυμάμαι

Εισαγγελέας: Δεν γνωρίζετε ότι έπρεπε να μείνετε στο σημείο; Τι είστε έφηβος;

Μπισμπίκης: Σας είπα νόμιζα ότι θα έρθουν τα κανάλια…Ειδοποίησα την αστυνομία ….

Εισαγγελέας: Εδώ μας είπαν οι ιδιοικτήτες των ΙΧ ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και έμαθαν για εσάς στο Αστυνομικο Τμήμα

Μπισμπίκης: Αυτό έχει να κάνει με την Αστυνομία

Εισαγγελέας: Πως η Αστυνομία θα έβρισκε τους ανθρώπους αυτούς αφού η συνεργάτιδάς σας τους είπε για ένα ατύχημα χωρίς να πει που έγινε αυτό….

Μπισμπίκης: Ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνουμε και μας είπε η αστυνομία να πάρουμε την ασφαλιστική. Φαντάστηκα ότι οι άνθρωποι θα ειδοποιηθούν από το Αστυνομικό Τμήμα.

Εισαγγελέας: Τώρα εκ των υστέρων θεωρείται ότι πράξετε σωστά;

Μπισμπίκης: Λάθος μου που δεν ειδοποίησα εκείνη τη στιγμή, έγιναν χειρότερα τα πράγματα.

Εισαγγελέας: Μήπως υπήρχε κάποιος άλλος λόγος που θέλατε να φύγετε άρον – άρον από το σημείο;

Μπισμπίκης: Όχι δεν υπήρχε κανένας λόγος φοβόμουν μη γίνει ντόρος. Θέλω να πω με όλη μου την ψυχή ότι δεν προσπάθησα να τους αποφύγω. Αν ήθελα να κρυφτώ δεν θα άφηνα το τρακαρισμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι, έτσι με βρήκε η αστυνομία. Ζήτησα συγνώμη από τους ανθρώπους την περασμένη Τρίτη. Συγνώμη για την ταραχή που τους έχω δημιουργήσει.

Πρόεδρος: Λευκό ποινικό μητρώο έχετε;

Μπισμπίκης: Ναι

Πρόεδρος: Δεν έχετε άλλη εμπλοκή με τη δικαιοσύνη;

Μπισμπίκης: Όχι , καμία

«Μου έκανε ποδαρικό»

Νωρίτερα, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ,μέσω του συνηγόρου του, ο γνωστός ηθοποιός προκειμένου να κληθεί για να καταθέσει ο αστυνομικός με τον οποίο , όπως υποστηρίζει, επικοινώνησε η συνεργάτιδα του προκειμένου να ενημερώσει για το τροχαίο λίγες ώρες αργότερα.

Έτσι, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που έπαθαν ζημιές αλλά και του σπιτιού η μάντρα του οποίου γκρεμίστηκε.

Οι μάρτυρες περιέγραψαν πώς το πρωί του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου ειδοποιήθηκαν από γείτονες για τις ζημιές που είχαν προκληθεί από άγνωστο οδηγό καθώς υποστήριξαν ότι ενημερώθηκαν για τον υπαίτιο το βράδυ της Κυριακής .

«Μέχρι εκείνη την ώρα δεν γνώριζα τίποτα…

Ο μαντρότοιχος, η καγκελόπορτα, τα σκαλιά, υλικές ζημιές έχουν γίνει, θέλω αποκατάσταση ζημιών μου και τίποτα άλλο», ανέφερε η μάρτυρας η οποία σημείωσε πως ήδη έχει πάει στο σπιτι της πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής.

«Την Τετάρτη ήρθε σπίτι μου και ζήτησε συγγνώμη και ο κ. Μπισμπίκης . Μου έκανε ποδαρικό …» είπε με το δεύτερο μάρτυρα να επιβεβαιώνει πως ενημερώθηκαν το βράδυ της Κυριακής όταν κλήθηκαν από τροχαία να δώσουμε κατάθεση. «Δεν μας πήρε κανείς νωρίτερα . Η τροχαία όταν ειδοποιήθηκε ήρθε αμέσως» κατέθεσε.

Εισαγγελέας: Βρέθηκε κάποιο σημείωμα;

Μάρτυρας : Εμείς δεν βρήκαμε κάτι …Την Τετάρτη πήρε τηλέφωνο και ήρθε να μας δει για να δικαιολογηθεί. Ότι δεν υπήρξε σημείωμα με τα στοιχεία του ηθοποιού αφημένο στα αυτοκίνητα υποστήριξε η Τρίτη μάρτυρας . «Δεν υπήρχε χαρτάκι δεν ξέραμε ποιος μας χτύπησε, ψάχνανε ποιος μας έκανε τη ζημιά… Οκτώ παρά το βράδυ της Κυριακής μας ενημέρωσαν από την τροχαία ότι έχει βρεθεί ο οδηγος και μάθαμε ποιος είναι όταν φτάσανε το ΑΤ. Τον ρώτησα γιατί δεν χτύπησε το κουδούνι να μας μιλήσει. Μου είπε ότι πανικοβλήθηκε εκείνη την ώρα και μου έδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του» ανέφερε .

«Θα έψαχναν όλη τη Φιλοθέη;»

Η συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη που ήταν εκείνη η οποία μίλησε με το αστυνομικό τμήμα για να αναγγείλει το ατύχημα καταθέτοντας στο δικαστήριο είπε πως ο αστυνομικός της είπε να ενημερώσουν την ασφαλιστική .

«Είπα στον αστυνομικό πως βρίσκεται σε εκπομπή και να ξέρετε ότι έχει προκαλέσει ατύχημα στην περιοχή της Φιλοθέης. Μου είπε πως αν έχετε μιλήσει με ασφαλιστική θα προχωρήσουν διαδικασίες και αν καλέσετε το 100 και λείπει ο κ. Μπισμπίκης θα μπλέξετε . «Καλύτερα να μιλήσετε με τις ασφαλιστικές», μου είπε ο αστυνομικός και ενημέρωσε τον κ. Μπισμπικη .

Στην αστυνομία ενημέρωσα ότι έγινε ατύχημα στην περιοχή της Φιλοθέης με υλικές ζημιές .Δεν είπα τη διεύθυνση παρότι μου την είχε πει .

Εισαγγελέας: Θα έψαχναν όλη τη Φιλοθέη;

Μάρτυρας: Λάθος μου αλλά πανικοβλήθηκα

Εισαγγελέας: Δώσατε τα στοιχεία του αυτοκινήτου ;

Μάρτυρας: Δεν είχα μαζί μου τα στοιχεία ήμουν στη Θεσσαλονίκη .

Είπα ότι έχει προκαλέσει ζημιές … δεν με ρώτησε κάτι άλλο ο αστυνομικός . Με παρακίνησε να πάρουμε την ασφαλιστική , κάτι που έγινε . Ο κ. Μπισμπίκης ήταν αγχωμένος και πιεστικός για να ενημερώσω την αστυνομία …

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση της ζήτησε την ενοχή του ηθοποιού . «Ο κατηγορούμενος αν και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα προσκρούοντας με το όχημά του σε τρία οχήματα και σε μαντρότοιχο, ωστόσο δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος. Να παραμείνει δηλάδη στο σημείο, να ειδοποιήσει την αστυνομία και τους ίδιοκτητες των ΙΧ. Ούτε, όμως τα κουδούνια χτύπησε, ούτε σημείωμα άφησε, ούτε κράτησε τους αριθμούς των οχημάτων για να ειδοποιήσει την αστυνομία. Μόνο κάλεσε ,μέσω της συνεργάτιδας του το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, αναφέροντας ατύχημα στην περιοχή» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός και συνέχισε τονίζοντας πως «Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι δεν είχαν καμία ειδοποίηση και ότι έμαθαν για τον κατηγορούμενο στο Αστυνομικό Τμήμα της Κηφισιάς. Τότε όμως είχε παρέλθει το 24ωρο που προβλέπει ο νόμος άπρακτα».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου