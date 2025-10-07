Προφυλακιστέοι οι έξι εκ των 13 Τούρκων υπηκόων που κατηγορούνται για παράνομη είσοδο και κατοχή οπλισμού

0

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίσθηκαν πλήρη άγνοια για την ύπαρξη στις δύο βαλίτσες και σε σάκους του εν λόγω οπλισμού

Προφυλακιστέοι -με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή- κρίθηκαν μετά τη σημερινή απολογία τους και μέχρι τον ορισμό της δικασίμου οι έξι εκ των συνολικά 13 Τούρκων υπηκόων οι οποίοι συνελήφθησαν στις 3 Οκτωβρίου σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου έχοντας εισέλθει παράνομα στη χώρα και φέροντας στις αποσκευές τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν μετά την απόφαση της προφυλάκισης οι τρεις συνήγοροι τριών εκ των συλληφθέντων το κατηγορητήριο είναι η παράνομη είσοδος στη χώρα, η εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά όπλων. Οι έξι πλέον προφυλακιστέοι ισχυρίσθηκαν πλήρη άγνοια για την ύπαρξη στις δύο βαλίτσες και σε σάκους του εν λόγω οπλισμού, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σημειώνεται πως οι αύριο θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή και οι υπόλοιποι συλληφθέντες τους οποίους βαρύνουν οι ίδιες κατηγορίες