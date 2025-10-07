Οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αναζητούν εργάτες για τη συγκομιδή ελιάς

0

Γιατί η κατάσταση οδηγείται σε αδιέξοδο

Προβληματίζει η έλλειψη εργατικών χεριών στη Χαλκιδική με τους ελαιοπαραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση. Οι αλλαγές του καιρού και η παρέλευση της προθεσμίας υποβολής παράτασης στην πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης, για το εργατικό δυναμικό που προέρχεται από τρίτες χώρες, τους οδηγούν σε αδιέξοδο, με την παραγωγή τους να κινδυνεύει να μείνει στα δέντρα.

Οι παραγωγοί ζητούν το εκ νέου άνοιγμα της πλατφόρμας, ώστε να επιστρέψουν οι εργάτες γης και να προχωρήσει η συγκομιδή της ελιάς, μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου. Επιπλέον, ζητούν την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης αγροτικής Visa, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μετά τις χαλαζοπτώσεις του Μαΐου και την λειψυδρία των θερινών μηνών, το πρόβλημα με τους εργάτες γης, απειλεί να καταστρέψει τη φετινή παραγωγή της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής.

Η συγκομιδή της περίφημης πράσινης ελιάς στη Χαλκιδική, γίνεται αποκλειστικά με “χειρομάζωμα”, προκειμένου να προφυλάσσεται ο καρπός της, από χτυπήματα και τραυματισμούς.