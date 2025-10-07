Άστατος ο καιρός και την Τετάρτη

0

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο

Θα παραμείνει άστατος ο καιρός, αύριο Τετάρτη, πάνω από το Αιγαίο με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενώ τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 19 με 20 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί θυελλώδεις έως 8 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6.

Αισθητή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων που δεν θα ξεπερνούν στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ, όπως μετέδωσε στην ΕΡΤ ο Χρυσόστομος Παρανός.