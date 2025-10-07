Το ΑΠΘ ιδρύει 16 ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και ξεκινά εξετάσεις με tablets

0

Συνέντευξη Τύπου των πρυτανικών Αρχών

Στην ίδρυση δέκα ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και στον σχεδιασμό λειτουργίας ακόμη έξι προχωρά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την στρατηγική διεθνοποίησης του ιδρύματος. Τα δέκα νέα ξενόγλωσσα προγράμματα, το πρώτο εκ των οποίων θα λειτουργήσει από τη Νομική Σχολή, θα ανακοινωθούν από τον πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκο Αναστασιάδη στην αυριανή συνεδρίαση της Συγκλήτου, ενώ τα υπόλοιπα έξι προγράμματα θα ιδρυθούν στις 15 Ιανουαρίου.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά σε συνέντευξη Τύπου των πρυτανικών Αρχών του Αριστοτελείου, για την παρουσίαση του συνολικού σχεδιασμού ανάπτυξης του πανεπιστημίου. Στις προτεραιότητες και δράσεις που ξεκινούν άμεσα εντάσσονται παρεμβάσεις αναβάθμισης πανεπιστημιακών υποδομών, μεταξύ των οποίων η ανακαίνιση των τεσσάρων φοιτητικών εστιών και των δύο φοιτητικών λεσχών, νέες πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων με τη χρήση tablets και εφαρμογές κινητού τηλεφώνου που θα υποστηρίζουν συνολικά τους φοιτητές, όπως και την ενίσχυση των δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξη των φοιτητών και συνέργειες με τον Δήμο και φορείς (μεταξύ των οποίων και το ΑΠΕ-ΜΠΕ) για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και επαφής με την κοινωνία της πόλης.

Στα θέματα της πανεπιστημιακής ασφάλειας το ΑΠΘ εμφανίζεται έτοιμο σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες στον νόμο 5224/2025 παρεμβάσεις (σχέδια ασφάλειας, ελεγχόμενη πρόσβαση κ.λπ.), όπως και στο ζήτημα των διαγραφών των φοιτητών που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ίδιο νόμο.

«Είμαστε το πανεπιστήμιο που φέρει το όνομα της πιο επιδραστικής προσωπικότητας στην ιστορία, του Αριστοτέλη. Έχουμε έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαστε ένα κοσμοπολίτικο πανεπιστήμιο διεθνές, που θέλουμε σύντομα να ανταγωνιστούμε τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου», επισήμανε ο κ. Αναστασιάδης, χαρακτηρίζοντας ως σημαντικές προκλήσεις την κόπωση -κτιριακή, εξοπλισμού, συστημάτων, ψηφιακής γραφειοκρατίας. «Είμαστε εδώ για να ξεκουράσουμε το πανεπιστήμιο από την κόπωση» και την επαφή με την πόλη, όπου «τα κάγκελα γύρω από το campus θα προσπαθήσουμε να μην είναι ένας τοίχος ακαδημαϊκός, απομόνωσης, ασύλου ή ακόμα ακόμα και αδιαφορίας, αλλά να γίνει στην ουσία το Αριστοτέλειο ένα κομμάτι από την κοινωνία και να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στον κόσμο, να επικοινωνεί και να αποτελεί έναν πυλώνα για το γίγνεσθαι».

«Την άλλη εβδομάδα στην υποδοχή των φοιτητών στο Παλαί ντε Σπορ, δε μας χωράει το γήπεδο. Είναι 5.000 φοιτητές που έρχονται -χωρίς τις μεταγραφές και τις κατατακτήριες εξετάσεις. Από τους πρωτοετείς τα 2/3 είναι εκτός Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και ο δήμαρχος θα είναι εκεί να υποδεχτεί 3.500 άτομα που έρχονται στην πόλη κάθε χρόνο», ανέφερε.

«Η Θεσσαλονίκη θα γίνει το εκπαιδευτικό hub που ονειρευόμαστε»

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ίδρυση των νέων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ο πρύτανης του ΑΠΘ τόνισε ότι το ζητούμενο είναι «να γεμίσουμε το πανεπιστήμιο με καλούς φοιτητές από όλο τον κόσμο που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη» και στο πλαίσιο αυτό «ετοιμάζουμε δέκα προγράμματα που πέρασαν από συνελεύσεις αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά και άλλα έξι την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά». Για τον λόγο αυτό, όπως διευκρίνισε, στην παρούσα φάση δεν είναι προτεραιότητα η ίδρυση παραρτήματος του ΑΠΘ στην Πάφο. «Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, θέλουμε τους ξένους φοιτητές και δε θέλουμε να διδάξουμε στους Έλληνες φοιτητές σε ένα παράρτημα κάπου αλλού. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει -και η Ελλάδα θα γίνει- το εκπαιδευτικό hub το οποίο ονειρευόμαστε», τόνισε, προσθέτοντας ότι από τα 10 ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα αναγγείλει αύριο στη Σύγκλητο τα έξι είναι διατμηματικά και τα τέσσερα μονοτμηματικά. «Είναι μοντέρνα καινούργια προγράμματα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή», διαβεβαίωσε.

Σημείωσε ακόμη ότι η Ιατρική του ΑΠΘ έχει μεταμορφωθεί με τη λειτουργία του ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος, καθώς με τα έσοδα ύψους 4,5 εκ. ευρώ ετησίως που έχει αποφέρει το ξενόγλωσσο πρόγραμμα μέσω των διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο έχουν ανακαινιστεί οι υποδομές της Σχολής αλλά και τα αμφιθέατρα των νοσοκομείων της πόλης.

Ψηφιακές εξετάσεις με τάμπλετ

Για τη χρηματοδότηση των δράσεων που σχεδιάζονται ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι «έχουμε έναν κύκλο εργασιών της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ και αυτό σημαίνει ετησίως από την παρακράτηση του ΕΛΚΕ ένα ποσό περίπου 10 εκ, μεγάλο μέρος των οποίων ανατροφοδοτεί τις δράσεις των ίδιων των σχολών και των τμημάτων».

«Υπάρχουν αποθεματικά στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας που αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια. Κατά την άποψή μας, ένας δημόσιος φορέας όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να έχει αποθεματικά τέτοιου μεγέθους και αυτά τα αποθεματικά σε κάποιο βαθμό θα διατεθούν για να αντιμετωπίσουν προβλήματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μαζί με την κρατική χρηματοδότηση, αλλά και την αξιοποίηση της περιουσίας που διαθέτει πέραν των αποθεματικών «το πανεπιστήμιο έχει τρομερές δυνατότητες τις οποίες θα προσπαθήσουμε να τις ενεργοποιήσουμε, έτσι ώστε όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε και τα οποία είναι κοστολογημένα, αλλά είναι πάρα πολλά, να μπορέσουμε και με ίδιους πόρους να τα υλοποιήσουμε».

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση εμβληματικών πρωτοβουλιών σημείωσε ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έδωσε 1,5 εκατομμύριο για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων με tablets. «Του χρόνου θα έχουμε ψηφιακές εξετάσεις- πρώτη φορά στον κόσμο για πάνω από 50.000 φοιτητές θα γίνουν με tablets», σημείωσε, και πρόσθεσε ότι σε συνεργασία με τους φοιτητές προετοιμάζεται ένα πολύ μεγάλο app για την συνολική υποστήριξη των φοιτητών.

Στο κομμάτι της ενσωμάτωσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία, μετά και τη σχετική συζήτηση με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, και την ενημέρωση του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι στόχος είναι να έχει παραμετροποιηθεί σε έναν χρόνο ο βοηθός διδασκαλίας ΤΝ που αναπτύχθηκε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ,«ώστε πραγματικά όλο αυτό να μοιραστεί σε όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια».

Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πανεπιστημίου προς άρση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες του ΕΛΚΕ υπογράμμισε ότι «αυτό το οποίο κάνουμε, είναι να προσπαθήσουμε να ψηφιοποιηθεί το Πανεπιστήμιο σε όλες του τις εκφάνσεις, από τη διακίνηση εγγράφων, από την επαφή προς τον καθηγητή και τον φοιτητή», επισημαίνοντας ότι «όλη αυτή η τεχνογνωσία μέσω της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, μοιράζεται παντού», και όπως γνωστοποίησε αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Ακαδημία Αθηνών, για την παροχή του συστήματος διαχείρισης κονδυλίων.

Εγκαινιάζεται η Βιβλιοθήκη στο Βιολογικό

Ο πρύτανης του ΑΠΘ ανέφερε ότι το ΑΠΘ προχωρά στην ανακαίνιση των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, ξεκινώντας από την αναβάθμιση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κτιριακά και ενεργειακά. Γνωστοποίησε ακόμη ότι «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης στο Βιολογικό», η οποία είναι σε επίπεδο εξοπλισμού έτοιμη να παραδοθεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΑΠΘ ο πρύτανης είπε πως υπάρχουν τρία επιχειρησιακά σχέδια σε εξέλιξη. Ανέφερε ακόμη ότι «συμφωνήσαμε και με τον Δήμο Περτουλίου και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και για πρώτη φορά ύστερα από δύο χρόνια θα ξεκινήσει το χιονοδρομικό κέντρο Περτούλι, που είναι τρομερή ανάσα για το τοπικό οικοσύστημα».

«Να προστατεύσουμε το πανεπιστήμιο, τους φοιτητές, τις ιδέες»

Ερωτηθείς για την ετοιμότητα του ΑΠΘ να εφαρμόσει τον νόμο για την ασφάλεια στα ΑΕΙ ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι «το Αριστοτέλειο ήταν το πρώτο το οποίο εφάρμοσε πρωτόκολλα ασφαλείας το 2021». «Τα επικαιροποιούμε, είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο και είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Εμείς θέλουμε το πανεπιστήμιο να είναι πραγματικά πυλώνας δημοκρατίας. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, δεν είμαστε αποκομμένοι και δεν είμαστε ούτε άντρο παραβατικότητας, ούτε η έννοια του ασύλου μετατρέπεται σε οτιδήποτε έκνομο και κυρίως βίαιο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να προστατέψουμε το πανεπιστήμιο. Να προστατεύσουμε δηλαδή τις φοιτήτριες, τους φοιτητές, το προσωπικό, τις ιδέες», είπε.

Πρόταση να συμμετέχουν οι πρυτάνεις των ΝΠΠΕ στη Σύνοδο των Πρυτάνεων

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα (ΝΠΠΕ) ο πρύτανης του ΑΠΘ υπογράμμισε ότι «είμαστε υπέρ του δυνατού δημοσίου πανεπιστημίου και υπερασπιζόμαστε μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε […] να το αναβαθμίσουμε έτσι ώστε όχι απλά να ανταγωνιστεί το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά μαζί να συμπράξουν».

«Είναι πραγματικά χρυσή ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε και να μην είμαστε ακόλουθοι εμείς, να είμαστε ο πιλότος. Συνεργασία προβλέπεται. […] Θα το φέρω εγώ ο ίδιος στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, θέλω να έχουμε και τους ιδιώτες πρυτάνεις μέσα στη Σύνοδο. Αν ήμαστε Σύνοδος Πανεπιστημίων και έχουν πιστοποιηθεί αυτά τα πανεπιστήμια, θα πρέπει να ήμαστε Σύνοδος όλων των Πανεπιστημίων», δήλωσε.

Ξεκινούν εργασίες ανακαίνισης σε φοιτητικές εστίες- φοιτητικές λέσχες

Στα ζητήματα αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών προς τους φοιτητές αναφέρθηκε ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας καθ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, όπως είπε φιλοξενούνται περισσότερα από 1.750 φοιτητές και πριν από λίγες ημέρες, «το πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε άμεσα να διαθέσει 120.000 ευρώ από τα αποθεματικά που έχουμε στον ΕΛΚΕ για την ανακαίνιση των τεσσάρων φοιτητικών εστιών».

«Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες οι οποίες θα αντιμετωπίζουν κάποιες βασικές πιεστικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2026, μετά από συμφωνία στην οποία κατέληξε ο πρύτανης, επισκεπτόμενος το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως θα διατεθεί ποσό άνω του 1,5 εκ από πόρους του υπουργείου για την πλήρη ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών», διευκρίνισε. Αντίστοιχα για τις φοιτητικές λέσχες το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει άμεσα 100.000 ευρώ από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ «προκειμένου να διαμορφωθούν αξιοπρεπείς χώροι» και «το φθινόπωρο του 2026 εκπονούμε μια μελέτη και είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι θα ξεκινήσει η πλήρης ανακαίνιση με ιδίους πόρους των 2 φοιτητικών λεσχών».

Περαιτέρω ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στη λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, που «σε λίγες μέρες το Πανεπιστήμιό μας θα υποδεχθεί 39 άτομα, κυρίως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους που απασχολούνται στην Ειδική Αγωγή πληροφορικούς, οι οποίοι θα εστιάσουν ακριβώς στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα». Αντίστοιχα το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ενισχύεται τον Οκτώβριο με την πρόσληψη μέσω του ΕΣΠΑ ειδικού προσωπικού, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, ενώ «θέλουμε τον Ιούνιο του 2026 να προσφέρουμε μια τηλεφωνική γραμμή στο ΑΠΘ, 24ωρης λειτουργίας, προκειμένου να κάνουμε την πρώτη επαφή με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας που το έχουν ανάγκη και από κει και πέρα να αντιμετωπίσουμε σε πρώτο επίπεδο τα παιδιά που χρειάζονται ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη».

Ο αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας καθ. Ιωάννης Ρέκανος ότι το ΑΠΘ κάνοντας μία επισκόπηση του ερευνητικού έργου που παράγει το ΑΠΘ τόνισε πως «σε ό, τι αφορά τις δημοσιεύσεις και την αναγνωρισιμότητά τους, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιώσουμε, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά», όμως αναφορικά με τις 80 πατέντες που διαθέτει το πανεπιστήμιο «στόχος μας είναι αυτές να αποδώσουν έσοδα για το Πανεπιστήμιο, να πάψουμε να τις υποστηρίζουμε απλά και μόνο επειδή τις έχουμε, αλλά αν είναι δυνατόν να τις διαθέσουμε στην κοινωνία», ενώ αντίστοιχα για τις 19 spin offs , παρατήρησε ότι «έχουν τον χαρακτήρα του να δημιουργούνται με στόχο να πωληθούν, δεν έχει νόημα να τις κρατάμε και να συντηρούμε».

Ο κ. Ρέκανος γνωστοποίησε ότι το ΑΠΘ εντός των επόμενων ημερών θα υπογράψει προγραμματική στρατηγική συμφωνία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ένα από τα παλαιότερα και ισχυρότερα ιδρύματα έρευνας στη χώρα. Για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στον ΕΛΚΕ παρατήρησε ότι «πηγάζει από το γεγονός ότι ο ΕΛΚΕ υπάγεται στο δημόσιο λογιστικό, άρα μιλάμε για διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να γίνουν ούτως ή άλλως, και γίνονται σχεδόν όλες ηλεκτρονικά».

«Έχουμε σκεφτεί να βρούμε εκείνες τις διαδικασίες που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από τη ροή των πράξεων […] Ήδη έχουμε αφαιρέσει δύο σε τρεις μήνες και όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, με εξαίρεση το Μετσόβιο, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί στο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ και από ανθρώπους του ΕΛΚΕ. Με το που αναλάβαμε υπογράφτηκε συμφωνία με το ΕΚΠΑ. [...] Η Ακαδημία Αθηνών θα πάρει το σύστημά μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης καθ. Νικόλαος Μαγγιώρος επισήμανε ότι αιχμή του δόρατος της ιδέας, μιας κοσμοπολίτικης εκπαίδευσης ανοικτής στην οικουμένη, είναι το Κέντρο για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, ένας σταθμός για την πόλη, για το Πανεπιστήμιο, όπου ουσιαστικά εκεί όλες οι δυνάμεις του θα μπορούν να διοχετευτούν στον κόσμο, να ανοιχτούν στον κόσμο και να βοηθήσουν τους Έλληνες της Διασποράς, να μεταδώσουμε γνώση και τεχνογνωσία σε άλλες ηπείρους, σε άλλες χώρες οι οποίες την έχουν ανάγκη και βεβαίως για να δείξουμε πως και οι ιδέες του Αριστοτέλη μπορούν να μεταφραστούν σε πράξη», ενώ μια δεύτερη προσπάθεια είναι διάχυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής θα είναι μία μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στην πόλη τον Μάιο, το Aristotle Innovation Forum.