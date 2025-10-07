ΕΔΕ στο «Αττικόν» προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες χορήγησης λάθους φαρμάκου σε 22χρονη που έπαθε αλλεργικό σοκ

0

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει διατάξει η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες «χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, χωρίς ιατρική ένδειξη» σε ασθενή η οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της ασθενούς.

Η ανακοίνωση του νοσκομείου έχει ως εξής:

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρα 21:00 χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, όταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρεται να της χορήγησαν τη λάθος αγωγή και λίγο αργότερα η κοπέλα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο φάρμακο.

Σημειώνεται πως οι δύο νοσηλεύτριες του «Αττικόν» συνελήφθησαν για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα, μετά την καταγγελία που έκανε ο πατέρας της 22χρονης στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου.

Δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση της ασθενούς, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα.

Παγώνη: Το φάρμακο έπρεπε να δοθεί σε άλλη ασθενή

Το φάρμακο ήταν να δοθεί σε άλλη ασθενή αλλά δόθηκε στη συγκεκριμένη, δήλωσε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο, η Ματίνα Παγώνη, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ.

Η κ. Παγώνη είπε χαρακτηριστικά: «Έκανε μια αλλεργική αντίδραση που αντιμετωπίστηκε αμέσως. Οι δύο νοσηλεύτριες ήταν στη βραχεία νοσηλεία. Νοσηλευόταν η κοπέλα αυτή και επανήλθε και σήμερα ή αύριο νομίζω θα πάρει εξιτήριο. Διότι, αν ήταν αναφυλακτικό σοκ τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά».

«Έχει δοθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Θα κατατεθούν τα πάντα. Θα δουν τα βιβλία, τι έχει γραφτεί, τι ακριβώς υπάρχει στο φάκελο της ασθενούς, τι έχει καταγραφεί. Αν είναι αλλεργικό άτομο ή αν δεν είναι, τι λοιπόν, έχει γίνει. Από κει και πέρα το πόρισμα της ΕΔΕ είναι αυτό που θα βοηθήσει όλους να δουν τι ακριβώς έγινε», είπε στη συνέχεια.

«Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Και είμαι σαφής σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω, ανεξάρτητα από το γεγονός είναι ότι εμείς θέλουμε νοσηλευτικό προσωπικό, προσλήψεις γρήγορες. Αυτά διεκδικούμε (…). Ζητάμε λοιπόν, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και νοσηλευτών και γιατρών», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, τόνισε πως «ανθρώπινα λάθη γίνονται παντού και θέλω να ήμαστε όλοι δίκαιοι. Το καταλαβαίνω ότι εδώ πρόκειται για ανθρώπινες ζωές και μάλιστα απαντώ και μόνη μου σε αυτά που μου είπατε: Μα είναι δυνατόν; Τρία λάθη μέσα σε τόσο λίγο διάστημα; Και αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως, πρέπει να είμαστε λίγο επιεικείς και μόλις συμβεί κάτι, αμέσως μην ξεκινάμε εναντίον των νοσηλευτών, των γιατρών κλπ. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Τα κατανοώ όλα. Έχω ζήσει το νοσοκομείο και έχω νοσηλευτεί σε δημόσια νοσοκομεία. Γι’ αυτό λοιπόν χρειάζεται και λίγο να βλέπουμε τα πράγματα και από διαφορετική οπτική γωνία. Δηλαδή, ότι είναι και τα ανθρώπινα λάθη μέσα και στα θέματα της υγείας».