Πάνω από 200.000 ηλεκτρονικά ραντεβού στο ΕΣΥ σε μόλις πέντε ημέρες

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία

Περισσότερα από 200.000 ραντεβού σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) έκλεισαν οι πολίτες στις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου καινοτόμου προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα για τα ραντεβού των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία «άνοιξε» την 1η Οκτωβρίου, με τους πολίτες να «αγκαλιάζουν» την πρωτοβουλία αυτή, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία την πρώτη ημέρα εφαρμογής προγραμματίστηκαν 50.000 ραντεβού.

Το νέο σύστημα για ιατρικά ραντεβού περιλαμβάνει τρεις τρόπους, καταργώντας αυτούς που ίσχυαν έως σήμερα, δηλαδή τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή «1535» και την απευθείας επικοινωνία με γραμματείς στα νοσοκομεία:

Ο πρώτος τρόπος είναι η πλατφόρμα finddoctors.gov.gr

Ο δεύτερος, το myhealthapp

Ο τρίτος, η νέα δωρεάν τηλεφωνική γραμμή «1566»

Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, 133.000 ραντεβού προγραμματίστηκαν μέσω του MyHealth App και του finddoctor.gov.gr, ενώ 67.000 μέσω της νέας γραμμής του Υπουργείου Υγείας «1566».

Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού με περισσότερους από 12.600 ιατρούς 40 διαφορετικών ειδικοτήτων έως και τέσσερις μήνες νωρίτερα, με το πρόγραμμα να αφορά σε όλα τα 127 δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας καλύπτοντας πλήρως τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας.

Ο κ. Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας το Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού και τα πρώτα αποτελέσματα από το σύστημα αξιολόγησης στα νοσοκομεία, έκανε λόγο για παγκόσμια καινοτομία, λέγοντας πως «τέτοιου είδους ευκολία να κλείσει κανείς ραντεβού δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο». Ωστόσο, παραδέχτηκε πως υπάρχουν αναμονές καθώς οι κλήσεις έχουν ξεπεράσει ημερησίως τις 180.000, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιασκής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μίλησε για μία τεράστια αλλαγή στην Υγεία, εκφράζοντας τη στήριξή του στο κυβερνητικό έργο και συγκεκριμένα του υπουργείου Υγείας.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε πως η αύξηση των ραντεβού κάνει το σύστημα πιο γρήγορο και πιο ανθρώπινο.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νίκη Τσούμα, ο Γραμματέας ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες, ενώ το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής και ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Γιάννης Καραγιάννης.

Στο πρώτο μέρος της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 14.885 ερωτηματολόγια κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025. Στην αξιολόγηση συμμετέχουν 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές, ενώ η συνολική βαθμολογία αγγίζει το 4,04 με άριστα το 5.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πολύ υψηλή ικανοποίηση στους άξονες που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας, ενώ οι γεωγραφικές διαφορές είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, η επάρκεια του εξοπλισμού και του ιατρικού προσωπικού αξιολογείται θετικά από το 92% των ασθενών, η λήψη κατανοητών οδηγιών κατά το εξιτήριο από το 90%, ενώ η εμπιστοσύνη προς τους θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό φτάνει το 84% και 80% αντίστοιχα. Παρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, δεδομένου ότι εντοπίζονται και τομείς που χρήζουν ενίσχυσης, όπως η καθαριότητα (69%), η αριθμητική επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού (61%), η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων (62%) και η ποιότητα του φαγητού (48%).

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Σας καλέσαμε σήμερα τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να παρουσιάσουμε τα στατιστικά στοιχεία δύο μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε εφαρμόσει στην υγεία με την ΗΔΙΚΑ, που είναι ο φορέας ο οποίος υλοποιεί τις ψηφιακές μας επιθυμίες και ανάγκες, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.

Τους τελευταίους μήνες, οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον βλέπουμε την υγεία στην Ελλάδα είναι συνεχείς. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Μόνο τις 5 πρώτες μέρες που ξεκίνησε ο νέος τρόπος κλεισίματος δωρεάν ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, έχουν κλειστεί περισσότερα από 200.000 ραντεβού. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που βρίσκει τεράστια απήχηση στους ίδιους τους ενδιαφερομένους και αποδεικνύει ότι καλύψαμε ένα πραγματικό κενό. Είμαι πολύ περήφανος που γίνεται επί της δικής μου θητείας, της Ειρήνης Αγαπηδάκη, του Μάριου Θεμιστοκλέους και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Παράλληλα, έχουμε το 2ο ψηφιακό μας εργαλείο που είναι το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης. Ήδη περίπου 15.000 συμπολίτες μας που έχουν νοσηλευτεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και έχουν πάρει εξιτήριο, έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια ως προς την εμπειρία τους για τη νοσηλεία τους στα δημόσια νοσοκομεία. Το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης δείχνει, ως προς τη γενική εικόνα του ΕΣΥ, ένα τελείως διαφορετικό ΕΣΥ από αυτό που συνήθως παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί».

Αξιολόγηση των υπηρεσιών Υγείας

Η διαδικασία της αξιολόγησης των υπηρεσιών Υγείας από τους ασθενείς, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, έχει στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, να εντοπίσει αδυναμίες και να δρομολογήσει βελτιώσεις.

Ειδικότερα, απεστάλησαν 79.237 SMS με ερωτήσεις σε ισάριθμους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές. Από αυτά τα SMS, απαντήθηκαν τα 14.800, δηλαδή ποσοστό 19%.

Ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών βρίσκεται στο 4,04/5.

Το 92% των ασθενών δήλωσαν ότι βρήκαν τον γιατρό που χρειάζονταν και το 91% έλαβε σαφείς οδηγίες από το προσωπικό κατά το εξιτήριο.

Η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου λαμβάνει ποσοστό 78%.

Χαμηλά βρίσκονται τα ποσοστά ικανοποίησης των νοσηλευομένων που αφορούν στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού (61%).

Χαμηλή βαθμολογία συγκέντρωσαν η ικανοποίηση των ασθενών που αφορά στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού (61%), οι τομείς της σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης, αλλά και η ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους.

Επίσης, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν συμπεράσματα, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, ανά νοσοκομείο και ανά κλινική.

Σχετικά με τη χαμηλή βαθμολογία που έλαβε η ενημέρωση από το προσωπικό των νοσοκομείων για τα δικαιώματά των ασθενών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σε συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών στη δημιουργία γραφείων ενημέρωσης σε όλα τα νοσοκομεία. «Ασφαλώς υπάρχουν δυσκολίες, ασφαλώς χρειάζονται βελτιώσεις. Αλλά η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το ΕΣΥ δεν καταρρέει».

Στην αξιολόγηση συμμετέχουν ασθενείς, που διαβιούν μόνιμα (με ενεργό ΑΜΚΑ) εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ πρέπει έχουν συμπληρώσει χρόνο νοσηλείας τουλάχιστον μία ημέρα σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ κατά το χρόνο έκδοσης του εξιτηρίου και να έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης το αργότερο έως την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου από νοσοκομείο του ΕΣΥ

Μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου από το Νοσοκομείο αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο νοσηλευθέντα ασθενή γραπτό μήνυμα (SMS), στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει καταχωρηθεί από τον ασθενή στο σύστημα άυλης συνταγογράφησης.

Οι ερωτήσεις είναι 35, ο χρόνος συμπλήρωσης είναι τα 3 λεπτά και το sms παραμένει ενεργοποιημένο για επτά ημέρες μετά την αποστολή του.

Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν σφη διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών Υγείας.

1566, finddoctors.gov.gr και My Health App

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας από τα τηλεφωνικά κέντρα της γραμμής «1566», καταγράφηκαν περισσότερες από 600.000 κλήσεις πολιτών και κλείστηκαν 200.000 ραντεβού.

Επίσης σε 127 νοσοκομεία, προστέθηκαν 7 εκατ. ραντεβού και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα.

«Καταγράφεται σημαντική βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με αισθητή μείωση του χρόνου αναμονής, παρά τον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο κλήσεων, ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι το «1566», που είναι ενεργό από τον Ιούλιο συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα Υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του «1566» ο πολίτης κλείνει ραντεβού σε νοσοκομείο ή σε γιατρό για ηλεκτρονική συνταγοράφηση, για προσωπικό γιατρό, για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να πληροφορηθεί σε ποιο φαρμακείο πλησίον του θα βρει το φάρμακο που έχει ανάγκη, πώς θα παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι του, για προληπτικά προγράμματα δημόσια υγείας, για πρόγραμμα εμβολιασμών και οτιδήποτε άλλο αφορά υπηρεσία Υγείας.

Όλα τα δημόσια νοσοκομεία εντάχθηκαν στο ενοποιημένο σύστημα ψηφιακών ραντεβού του ΕΣΥ, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.