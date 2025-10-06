Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του και για τοξικολογικές εξετάσεις

0

Θα γίνει και ταυτοποίηση DNA του παιδιού του

Άναψε το «πράσινο φως» η Εισαγγελίας της Λάρισας στο αίτημα της οικογένειας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να γίνουν εκτός από εξέταση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του που βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών .

Η αρμόδια εισαγγελία φέρεται να ανέσυρε από το αρχείο δικογραφία η οποία είχε ανοίξει με αφορμή μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικογραφίας θα γίνουν οι εκταφές και οι υπόλοιπες εξετάσεις , ταυτοποίησης και τοξικολογικές.

Τα συμπεράσματα της έρευνας στην οποία θα οριστούν και πραγματογνώμονες, αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μεγάλη δίκη που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.