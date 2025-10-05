Συνελήφθη γυναίκα στο Άργος για κλοπή σε σπίτι

0

Την είχαν στήσει... παγίδα με προσημειωμένο χαρτονόμισμα

Στο Άργος συνελήφθη μια 53χρονη αλλοδαπή για κλοπή και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, συνέλαβαν 53χρονη αλλοδαπή, διότι, όπως προέκυψε, αφαίρεσε προσημειωμένο χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, από σπίτι ημεδαπού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα τελευταία δύο χρόνια, αφαιρέθηκαν απ’ το πιο πάνω σπίτι, χρήματα και χρυσαφικά.

Σε έρευνα που έγινε σε οικία της, βρέθηκαν, συνολικά και κατασχέθηκαν, 80 ευρώ, ένα γκλοπ και ένα μαχαίρι κυνηγού, με μήκος λάμας 15 εκατοστά.