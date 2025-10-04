Γερανοφόρο όχημα έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα στο Κερατσίνι – Ζημιές σε συνολικά 10 αυτοκίνητα

0

Δεν υπήρχαν τραυματίες

Ένα ακόμη περιστατικό με γερανοφόρο όχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (04/10), αυτή τη φορά στο Κερατσίνι, όταν το βαρύ μηχάνημα ανετράπη και συγκρούστηκε με σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το συμβάν καταγράφηκε στην οδό Σπετσών 10, κοντά στο Κολυμβητήριο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για απώλεια ελέγχου του γερανού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε συνολικά 10 αυτοκίνητα.

«Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός», γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για να αποφευχθούν τα χειρότερα.