Οδηγός ΙΧ επιτέθηκε με κατσαβίδι σε μοτοσικλετιστή μετά από καβγά στην Ιερά Οδό

0

O δράστης μπήκε στο αυτοκίνητo του και τράπηκε σε φυγή

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό, μεταξύ δύο οδηγών, σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ξαφνικά, ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας να του επιτεθεί φραστικά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι, ενώ αμέσως μετά ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.