Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στις Μελέσες Ηρακλείου

Επιχειρεί και εναέριο μέσο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χορτολιβαδική έκταση νοτιοδυτικά των Μελεσών του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν σπεύσει με 14 οχήματα, επίσης συνδράμουν τρεις ομάδες πεζοπόρου και ρίψεις νερού πραγματοποιεί εναέριο μέσο, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλείται κάποιος οικισμός, ωστόσο το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.