Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι στον Έβρο – Είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες

Αστυνομικοί τους έστησαν ενέδρα και τους έπιασαν μόλις βγήκαν στην ακτή

Δεκατρείς Τούρκοι, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες πιστόλια, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου.

Πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος διαφόρων εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα εξαρτήματα των όπλων προορίζονταν για την Αθήνα, όπου σε 3D εκτυπωτή θα τύπωναν τα πλαστικά τμήματα πιστολιών.

Το ελληνικό FBI είχε λάβει μια πληροφορία στο οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να περάσουν μέσω του ποταμού Έβρου με βάρκα, τους έστησαν ενέδρα και τους έπιασαν μόλις βγήκαν στην ακτή.