Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι

Εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες

Συνεχίζει την απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι και δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους, ζητώντας να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του παιδιού του που άφησε την τελευταία του πνοή στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι χαρακτηρίζεται. σύμφωνα με τους γιατρούς, ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς παρουσιάζει ταχυκαρδίες, υπόταση αλλά παράλληλα και υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής 3/10, ο Πάνος Ρούτσι πήγε με ταξί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ώστε να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Τον Πάνο Ρούτσι συνόδευε η σύζυγός του που είναι συνεχώς στο πλευρό του.

Παρά την εξασθένισή του, ο πατέρας του Ντένις εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Όπως ανακοίνωσε το ΕΚΑΒ, δεν έχει δεχτεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τον αγώνα του στο Σύνταγμα.