Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Είχε διακοπεί λόγω υδάτων

H κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξήχθη στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο - Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος - Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας είχαν βγει οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.