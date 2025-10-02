Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Κάνε μου μία ανάληψη 13.800 ευρώ» – «Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»

0

Η συνομιλία που «καίει» τον Νίκο Κοκλώνη

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για το κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ είχε κέρδη πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα μέλη του είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες.

Στους διαλόγους που ήρθαν στη δημοσιότητα ακούγονται τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να συνομιλούν με άλλα μέλη της σπείρας.

Στην πολυσέλιδη δικογραφία αναφέρεται μια φορά το όνομα του του Νίκου Κοκλώνη. Ο ίδιος βέβαια με ανακοίνωση που εξέδωσε αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος στον οποίο ακούγεται ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ηγετικό ρόλο να συνομιλεί αρχικά με τον αδερφό του, που επίσης συνελήφθη- και στη συνέχεια με συνεργάτη του, από τον οποίο ζητά να προχωρήσει σε ανάληψη 13.800 ευρώ.

Η συνομιλία

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;

Αρχηγικό μέλος Β: 13.890.

Πρόεδρος: 13.890 θα βγάλεις 13.800.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος: Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος: Και θα του πεις στου αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του 13.800 και δώσε μου 13.750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου.

Μέλος: Οκ.

Πρόεδρος: Θα του το πεις όμως μπροστά.

Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.

Πρόεδρος: Εντάξει;

Μέλος: Εντάξει.

Πρόεδρος: Να του πεις Μήτσο κάνε μου μία ανάληψη 13800 και κράτα, δώσε μου 13750.

«Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»

Σε άλλη συνομιλία, συνεργάτης του αρχηγού εκφράζει το παράπονό του για έναν φίλο του, ο οποίος έκανε μεν τη δουλειά, χωρίς να λάβει το συμφωνημένο μεροκάματο.

Η συνομιλία

Μέλος: Καλημέρα Ά…

Πρόεδρος ομάδας: Π. καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου.

Μέλος: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω τα εξής.

Πρόεδρος: Ναι.

Μέλος: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου’ πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο.

Πρόεδρος: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;

Μέλος: Ένα λεπτό, μέσω του Ν. έγινε μια δουλειά.

Πρόεδρος: Του Ν;

Μέλος: Του Ν.

Πρόεδρος: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα.

«Να περάσεις να σου δώσω 2.000»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία στην οποία ακούγεται και πάλι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας να συνομιλεί με ένα μέλος της οργάνωσης αναφορικά με το… μεροκάματο του.

Μέλος: Ά… πες μου.

Πρόεδρος ομάδας: Πού είσαι;

Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.

Πρόεδρος: Έχω βγάλει.

Μέλος: Τι έχεις;

Πρόεδρος: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.

Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

Πρόεδρος: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.

Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.

Πρόεδρος: Ρε @@@.

Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.

Πρόεδρος: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.

Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;

Πρόεδρος: Μπορώ.

«Έχουμε να δώσουμε χαρτί για καύσιμα;»

Σε άλλη συνομιλία ο προέδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και ενός συνεργάτη του από τον οποίο ζητά ένα χαρτί καυσίμων που να υποδηλώνει έξοδα.

Μέλος: Έλα ρε μπρο.

Πρόεδρος ομάδας: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.

Μέλος: Χμ, χμ.

Πρόεδρος: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;

Πρόεδρος: Ναι, ναι.

Μέλος: Τι ποσό;

Πρόεδρος: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.

Πρόεδρος: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.

Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.

Πρόεδρος: Έξοδα θέλουνε ναι.

Η αναφορά στον Νίκο Κοκλώνη

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος από τον οποίο διαφαίνεται πως ο ποδοσφαιρικός παράγοντας γνωριζόταν με τον Νίκο Κοκλώνη.

Στη συνομιλία ο πρόεδρος της ομάδας συνομιλεί με έναν συνεργάτη του.

Πρόεδρος ομάδας: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο.

Συνεργάτης: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω αν τον ήθελες κάτι.

Πρόεδρος: Ναι θα σε πάρω σε λίγο.

Συνεργάτης: Εντάξει, εντάξει ναι.Πρόεδρος ομάδας: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη].