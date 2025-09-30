Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση Ρομά που ρήμαζε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα

0

Εγιναν τρεις συλλήψεις, ενώ η λεία τους είχε φτάσει ρτα 20.000 ευρώ

Η Ασφάλεια εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση Ρομά, τα μέλη της οποίας φέρονται να έχουν διαπράξει 16 κλοπές και μία ληστεία σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πέντε άτομα, ενώ τρεις εξ αυτών έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν αγγίζει τις 20.000 ευρώ.

Μεταξύ των στόχων τους ήταν γνωστές αλυσίδες την Πάτρας, όπως τα σούπερ μάρκετ Ανδρικόπουλος και Ρουμελιώτης, σημειώθηκε στο tempo24.news.

Τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν καταυλισμούς ως κρησφύγετα, από όπου σχεδίαζαν και πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις τους, για να επανεμφανιστούν αμέσως μετά με νέα «χτυπήματα».

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη και των άλλων δύο δραστών.