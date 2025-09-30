Βασίλης Μπισμπίκης: Αυτή είναι η ποινή που μπορεί να του επιβληθεί, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ

0

Η διάψευση από την ΕΛ.ΑΣ. για τα όσα υποστηρίζει ο ηθοποιός

Ο Βασίλης Μπισμπίκης θα περάσει τις πόρτες του δικαστηρίου στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να δικαστεί για το τροχαίο που προκάλεσε με το αυτοκίνητο του στη Φιλοθέη, αλλά και για το γεγονός ότι εγκατέλειψε το σημείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, το Σάββατο, αφού διασκέδασε με φίλους σε γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, πήρε το αυτοκίνητο του για να επιστρέψει στο σπίτι του. Κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε τουλάχιστον 3 οχήματα και μια γκαραζόπορτα πριν εξαφανιστεί στα στενά της Φιλοθέης.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega», σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.

Ο κ. Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, λέγοντας πως απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», είπε ο ηθοποιός.

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κάλεσε στο 100»

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, όμως μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk» διέψευσε τα λεγόμενα του ηθοποιού τονίζοντας ότι δεν έγινε κλήση στο 100.

«Ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κάλεσε στο 100», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως τονίστηκε το πρωί της Τρίτης 30/9 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», την Κυριακή μία γυναίκα επικοινώνησε με το ΑΤ Φιλοθέης και είπε πως φίλος της τράκαρε σε έναν στενό δρόμο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα, ενώ στη συνέχεια ζήτησε από τους αστυνομικούς να τους καθοδηγήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν πως θα πρέπει να καλέσουν το 100 για την καταγραφή των ζημιών.

Η εκπομπή παρουσίασε κι ένα νέο βίντεο – ντοκουμέντο που δείχνει το όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη να κινείται στη Φιλοθέη μετά το περιστατικό το μοιραίο βράδυ.