Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εισήγαγε από την Ουκρανία λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα

Τα έφερναν με τουριστικά λεωφορεία και τα πουλούσαν στην Ελλάδα

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν, τουλάχιστον από το 2012, με τουριστικά λεωφορεία, λαθραία αλκοολούχα ποτά και παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην ελληνική επικράτεια, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η ζημία που προκλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει ετησίως τις 150.000 ευρώ, από μη απόδοση φόρων, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δέκα άτομα - μέλη του κυκλώματος, ανάμεσα στα οποία και ο φερόμενος αρχηγός, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται δύο ακόμη πρόσωπα.

Η έρευνα των αστυνομικών του λεγόμενου ελληνικού FBI ξεκίνησε μετά από πληροφορίες ότι μέλος του κυκλώματος εισάγει στη χώρα μας παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σε συνεργασία με άλλο μέλος, το οποίο προωθεί τα προϊόντα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν κατασκευάσει, σε ταξινομημένα στο εξωτερικό, τουριστικά λεωφορεία, ειδικές κρύπτες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ώστε να αποκρύπτουν επιμελώς τα παράνομα εμπορεύματα, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τους τελωνειακούς και διασυνοριακούς ελέγχους.

Στη συνέχεια, τα προϊόντα παραλαμβάνονταν από άλλα μέλη της ίδιας οργάνωσης, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αποθηκεύονταν σε προκαθορισμένους χώρους, που διαχειρίζονταν αποκλειστικά τα μέλη και στη συνέχεια διακινούνταν σε αγοραστές, με μέση τιμή πώλησης τα 10 ευρώ, ανά φιάλη.

Η συνθηματική ορολογία και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων

Για να παραπλανήσουν τις Αρχές χρησιμοποιούσαν συνθηματική ορολογία κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες. Για παράδειγμα, αποκαλούσαν τα αλκοολούχα ποτά «νερό», «κατσίκα», «κονσέρβα», «λευκή», «μαύρη» και «γαλάζια», λέξεις που παρέπεμπαν στα χρώματα των φιαλών που κατηγορούνται ότι διακινούσαν.

Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε ο ρόλος καθενός εκ των εμπλεκόμενων προσώπων, που περιγράφεται αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

* ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται 60χρονος, ο οποίος συντόνιζε τη συνολική δράση της (σε βάρος του είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος για παρόμοιο αδίκημα),

* 25χρονος αναλάμβανε παραδόσεις, ενώ συμμετείχε σε εκφορτώσεις και αποθήκευση των παράνομα εισαχθέντων εμπορευμάτων,

* 64χρονος ήταν ο οδηγός των λεωφορείων, ενώ συνέδραμε στην εκφόρτωση, απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση ειδικών κρυπτών- μαζί με 56χρονη συνεργό του, διέθεταν προς πώληση τα παράνομα αλκοολούχα ποτά,

* 51 ετών άνδρας, επίσης οδηγός λεωφορείων, μετέφερε και παρέδιδε εμπορεύματα κατόπιν συνεννόησης με το αρχηγικό μέλος και τον 25χρονο,

* 38χρονος ιδιοκτήτης αλλοδαπής εταιρείας, ο οποίος παρείχε λεωφορείο που χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά του παράνομου φορτίου, ενώ συμμετείχε και στην εκφόρτωση,

* 55χρονος και 60χρονος παρακολουθούσαν και υποστήριζαν, κατά περίπτωση, τη διαδικασία εκφόρτωσης,

* 44χρονος υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου, ο οποίος γνώριζε πλήρως τη μεταφορά και βοηθούσε στη μεταφορά δεμάτων προς τον τελικό προορισμό,

* 56χρονη, σε συνεργασία με τον 64χρονο συνεργό της, προέβαινε σε αγοραπωλησίες των παράνομα εισαχθέντων ποτών,

* 67χρονος συνέδραμε στη μεταφορά ποτών εντός χώρου συγκέντρωσης εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μεταξύ αυτών που δεν συνελήφθησαν είναι υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου στην Ουκρανία που συνεργαζόταν με την οργάνωση παραδίδοντας προϊόντα στους οδηγούς για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Τι κατασχέθηκε

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε τρία λεωφορεία, δέκα αυτοκίνητα, οκτώ σπίτια, δύο ταξιδιωτικά γραφεία και σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 529 φιάλες αλκοολούχων ποτών, 165 λίτρα και 7 κιλά πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 30 πακέτα τσιγάρα, χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 212.000 ευρώ (και επιπλέον 1.100 δολαρίων ΗΠΑ και 20.000 γριβνών Ουκρανίας), δύο κυνηγετικά όπλα και τρία πιστόλια κρότου με 253 φυσίγγια και 177 αβολίδωτα φυσίγγια, πιστόλι τύπου στυλό, εννέα μαχαίρια, τέσσερα drones, τρία λεωφορεία και δύο αυτοκίνητα, 77 πυροτεχνήματα, ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης), όπως επίσης πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια δειγματοληψίας των κατασχεθέντων αλκοολούχων ποτών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.