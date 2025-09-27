Οι ομογενείς στο πλευρό των ακριτικών νησιών για την ανάπτυξή τους

0

Μεταμορφώνουν τη νοσταλγία σε αναγέννηση και εγγύηση ζωής για τα σύνορα του Ελληνισμού

Ο Απόδημος Ελληνισμός στέκει φύλακας των μικρών ακριτικών νησιών σε μία πρσπάθεια να τα προστατέψει από την ερήμωση. Σε συνέργειες με την Αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και την αγορά εντοπίζουν δυνατότητες και προχωρούν σε μεθόδους ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη δράση του Διεθνούς Συνδέσμου Ελλήνων International Hellenic Association (ΙΗΑ), στα νησιά: Ψέριμος, Γαύδος και Καστελλόριζο, όπου έγινε και το 2ο συνέδριο του, με τίτλο: «Smart islands» (20-21 Σεπτεμβρίου). Συνδιοργανώθηκε με τους Δήμους 3Β (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης), Κηφισιάς, Καλύμνου και Καστελλόριζου υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

«Από τα πέρατα του κόσμου, οι ομογενείς με άσβεστη μνήμη και αγάπη για την πατρίδα, μεταμορφώνουν τη νοσταλγία σε αναγέννηση και εγγύηση ζωής για τα σύνορα του Ελληνισμού», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επίτιμος πρόεδρος του ΙΗΑ Ευάγγελος Ρήγος. Με φλόγα, πάθος και αγάπη για τις εστίες, η διασπορά ανέκαθεν ανέπτυσσε δράσεις, εράνους και χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση του Ελληνισμού, μας αναφέρει στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου στο Καστελόριζο. Εκεί, μιλήσαμε με εκπροσώπους μεγάλων Ομογενειακών Οργανώσεων από Αυστραλία και ΗΠΑ διακεκριμένες προσωπικότητας στις νέες πατρίδες τους, που πέραν των άλλων, ευελπιστούν στην ανάπτυξη κινήτρων για την επανασύνδεση των απογόνων τους με την πατρίδα.

Μεταξύ τους η νυν πρόεδρος του ΙΗΑ Νίνα Γκατζούλη, τ. πρόεδρος των Παμμακεδονικών Οργανώσεων υφηλίου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, ο γραμματέας του ΙΗΑ δρ. Αθανάσιος Σαραντόπουλος καθ. στο Webster University, Athens campus, ο Χάρης Βήττας τ. στέλεχος του Δ.Ν.Τ, και ο Παναγιώτης Μπαλτατζής Καθ. πανεπιστημίου. Οι Ελληνοαυστραλοί και Καστελλοριζοί, Κώστας Βερτζάγιας δικηγόρος και πρώην πρόεδρος ΣΑΕ Ωκεανίας, τέως πρόεδρος της Αδελφότητας Καστελλοριζιανών. Ο Νικόλαος Βογιατζής, ο Πανταζής Χούλης, μαθηματικός και ιδρυτής του Μουσείου Γρίφων Καστελλορίζου και η Δέσποινα Δάλμαρη καθηγήτρια Αγγλικών, τ. Γεν. Γραμματέας του Ελληνοαυστρλιανού Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας της Ελληνοαυστραλιανών Συλλόγων.

«Ήταν ένα πρωτόγνωρο άκρως επιτυχημένο γεγονός μέσα από το οποίο αναδείχθηκε η ενότητα του απανταχού Ελληνισμού και η ανησυχία του για την τεράστια κρίση των ακριτικών νησιών και της χώρας γενικότερα», σημείωσε η Δ. Δάλμαρη, αναφερόμενη στο συνέδριο. Παρατήρησε ότι κατά τις εργασίες, αναγνωρίστηκε «η κόπωση του λαού, η πληθυσμιακή συρρίκνωσή και η φυγή από τις εστίες, αλλά και τα αστείρευτα αποθέματα των Ελλήνων για μία νέα προσπάθεια συναγερμού για την ανάταξη της πατρίδας μας και ιδιαίτερα των ακριτικών νησιών».

Ο κ. Βερτζάγιας αναφερόμενος στη γεωστρατηγική θέση του νησιού των 9.000 τ.μ. σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν το πιο πυκνοκατοικημένο κομμάτι της ελληνικής γης με 10.000 κατοίκους και τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν πλοιοκτησία στον κόσμο. Σήμερα, έχει μόλις 500 κατοίκους ενώ στην Αυστραλία προς την οποία ξεκίνησε από το 1890 η μετανάστευση, διαβιούν περί τους 20.000-25.000 καστελλοριζιακής καταγωγής.

Την ικανοποίηση του για την επιτυχία του συνεδρίου εξέφρασε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Σπαθόπουλος, επισημαίνοντας ότι η ενεργοποίηση των σταθερών πυλώνων: ΙΗΑ, Αυτοδιοίκηση, επιστήμονες- αγορά και κάτοικοι, κατοχυρώνουν τη λειτουργία του «ως πλατφόρμας δράσης που θα μετασχηματίζει τις προτάσεις σε συγκεκριμένα έργα και πολιτικές για τα μικρά νησιά».

Στο ίδιο πνεύμα και η πρόεδρος του ΙΗΑ Ν. Γκατζούλη εκτίμησε ότι θα αποτελέσει «το έναυσμα για τη συστράτευση όλων στη συνέχιση αυτής της μεγάλης προσπάθειας για την ανάπτυξη των ακριτικών μας νησιών». Απαντώντας στο ερώτημα για το βαθμό ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της Ομογένειας στην αρωγή προς την πατρίδα, η κ Γκατζούλη δήλωσε ότι πάντα ήταν σταθερή παραπέμποντάς μας, στη δράση της ΑΗΕΠΑ με τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη η χώρα όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες. Αναφερόμενη σε δράσεις αλληλεγγύης της Παμμακεδονικής ΗΠΑ είπε ότι συνέδραμε στην ανέγερση του νοσοκομείου Γρεβενών και δώρισε το πρώτο ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας του Τσοτυλίου Κοζάνης. Αναφερόμενη στο επιτυχές πείραμα της Ψερίμου υπενθύμισε ότι ο ΙΗΑ διέθεσε 147.000 δολάρια για την επανεκκίνηση του σχολείου, ότι χορηγεί υποτροφίες και χρηματοδοτεί οικογένειες και μαθητές εκεί και στη Γαύδο, ότι χρηματοδότησε την παραγωγή του film Καποδίστριας, όπως και την διοργάνωση των δύο διεθνών συνεδρίων κ.λ.π.

Έκλεισε ευχαριστώντας «τον καπετάνιο μας, Ευάγγελο Ρήγο για την καθοδήγησή και την αγάπη του, προς την πατρίδα και τα εθνικά μας θέματα που είναι μεταδοτική» δηλώνοντας ότι «πάντα θα εργάζομαι για την πατρίδα από οποιοδήποτε μετερίζι».

Ο γραμματέας του ΙΗΑ δρ Θ. Σαραντόπουλος αναφερόμενος στα οράματα και τις ανησυχίες της νέας γενιάς, τόνισε ότι «οφείλουμε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή τους ώστε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και ο πηγαιμός τους στο εξωτερικό να είναι μία προσωρινή απόσπαση και όχι μετάταξη για μονιμότητα».

Αναφερόμενος στο θετικό αντίκτυπο που πέτυχε «με τη συμβολή και της Αυτοδιοίκησης το πρώτο εγχείρημα του ΙΗΑ στα ακριτικά νησιά», είπε ότι το 2022 πήγαν με τον κ. Ρήγο στην Ψέριμο να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση και «ποτέ δεν περίμενα ότι το 2023 μετά από 13 χρόνια σιωπής και ερήμωσης θα γίνονταν τα εγκαίνια του δημοτικού σχολείου πλήρως ανακαινισμένου». Το 2024 το 1ο διεθνές συνέδριο smart islands εκεί και το 2ο συνέδριο φέτος στο Καστελόριζο. «Όλα τα παραπάνω συνέβησαν επειδή ο μικρός Πανορμίτης Μαύρος με τον ερχομό του αποφάσισε μόνος να αλλάξει τον κόσμο», παρατήρησε ο κ. Σαραντόπουλος αναφερόμενος στην κυοφορούσα μητέρα του, που συνάντησαν στο νησί. Έκτοτε και μετά την ανακαίνιση και λειτουργία του σχολείου, τον φωτισμό και τη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή που προσέφεραν οι δήμαρχοι ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλος και Κηφισιάς Βασ. Ξυπολυτάς ξεκίνησε η επανεγκατάσταση με συνέπεια σήμερα το σχολείο να έχει τέσσερις μαθητές και να περιμένει ακόμη πέντε .

Ο 90χρονος καπετάνιος (master mariner) επ. πρόεδρος της Οργάνωσης Ευαγ. Ρήγος αποδίδει την αποτελεσματικότητα του ΙΗΑ, στην τεχνογνωσία και την ταχύτατη λήψη αποφάσεων που παίρνονται ηλεκτρονικά. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στέκεται ιδιαίτερα στις δράσεις που αφορούν τα σχολεία στα ακριτικά νησιά. «Με τον σημερινό πρόεδρο της ΟΕ του συνεδρίου Θ. Σπαθόπουλο ήρθαμε σε επαφή με 12 ακριτικά νησιά, ενημερωθήκαμε για τις ανάγκες των σχολείων συγκεντρώσαμε 16.000 ευρώ και τις καλύψαμε, Παράλληλα, στηρίξαμε και τη λειτουργία τεσσάρων σχολείων στους Αρκιούς (κοντα στην Πάτμο) και στα Διαπόντια: Οθωνούς, Ερεικούσα, Μαθράκι (κοντά στην Κέρκυρα) ενώ χρηματοδοτήθηκε και η επανεγκατάσταση τεσσάρων οικογενειών, σε αυτά . Το 2022 όταν επισκεφθήκαμε την Ψέριμο, μάθαμε ότι το 1950, είχε 350 κατοίκους και 110 παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο είχε κλείσει το 2009 και μεταξύ των ελάχιστων κατοίκων, υπήρχε μια μητέρα έγκυος που θα έφερνε στον κόσμο τον Πανορμίτη. Τότε αποφασίσαμε την ανακαίνιση του σχολείου για αυτό το παιδί. Κινήσαμε ουρανό και γη βρήκαμε χορηγούς από Κάλυμνο, Λέρο και τα άλλα τα νησιά, από εταιρείες οικοδομικές, τσιμεντοβιομηχανίες κλπ, δωρεές φορέων κ μελών του ΙΗΑ. Σύντομα στο σχολείο έφθασε δεύτερος μαθητής ο Ταξιάρχης και σήμερα αριθμούν 5 μαθητές και 4 νέες γεννήσεις. Παράλληλα, ενισχύσαμε οικονομικά τις μητέρες ενώ παρέχουμε και προστασία στις οικογένειες σε μικρά εγκαταλειμμένα νησιά.

Στην Ψέριμο αλλάξαμε τη ρότα και από ένα παιδί τώρα υπάρχουν 9! Στη Γαύδο όπου ζει η οικογένεια της κ. Έφης Γεωργαντά μητέρας 3 παιδιών, δώσαμε μεγάλο αγώνα και οικονομική ενίσχυση για να συνεχίσουν τα παιδιά, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον τόπο τους. Με προτάσεις και αντιπροτάσεις προς το υπουργείο μέχρι και επερωτήσεις στη Βουλή, σήμερα η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την πιλοτική λειτουργία υβριδικού γυμνασίου σε τρία απομακρυσμένα νησιά, τους Αρκιούς, την Ψέριμο και τη Γαύδο.

Νεότερη δράση αφορά στη συγκρότηση επιτροπής διδασκαλείου εκμάθησης ελληνικών σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας ανά τον κόσμο ενώ κάθε Πέμπτη υπάρχει επιτροπή διαδικτυακών διαλέξεων με διεθνή συμμετοχή και εθνική θεματολογία…

«Είναι πάρα πολλά τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο ΙΗΑ», κατέληξε ο καπετάνιος του, υπογραμμίζοντας ότι «η συσπείρωση των δυνάμεων του Ελληνισμού εντός και εκτός της χώρας, μετατρέπεται σε δύναμη αναγέννησης και δίνει ζωή στα μικρά νησιά, κρατώντας τα σύνορα και την ψυχή του Ελληνισμού ζωντανά».