Ενημέρωση και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Σύνταγμα

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρες 9.00-16.00), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Tα χρόνια νοσήματα επηρεάζουν σε βάθος τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον τους, ιδιαίτερα τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που είναι η πρώτη αιτία θνητότητας και νοσηρότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι κοινωνικές δράσεις είναι ιδιαίτερης σημασίας, γιατί τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν είναι μόνο ένα μείζον ιατρικό ζήτημα, αλλά και κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί στήριξη, πρόληψη, ενημέρωση και συνολική κινητοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εμβληματική κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας «Athens Heart Festival 2025» που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρες 9.00-16.00), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2025.

Στο Athens Heart Festival 2025 επισκέπτες κάθε ηλικίας, θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με ιατρούς, να κάνουν προληπτικές καρδιολογικές εξετάσεις σε περίπτωση που απαιτείται και να επισκεφθούν Θεματικά Stands για τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων ώρες (09.00-16.00).

Παράλληλα θα πραγματοποιείται επίδειξη τεχνικών Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης τόσο στους επισκέπτες του φεστιβάλ όσο και σε σχολεία, που θα έρθουν ειδικά για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και των συνεχών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για τη μείωση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (ώρες 10:00-13.00).

Τέλος στο Athens Heart Festival 2025 θα δοθεί φωνή στους συλλόγους ασθενών που ασχολούνται με την καρδιαγγειακή υγεία, σε ένα Πολυθεματικό Στρογγυλό Τραπέζι για την Υγεία της Καρδιάς με την συμμετοχή και αλληλεπίδραση καταξιωμένων επιστημόνων και συλλόγων ασθενών (13.00-14.00).

To Athens Heart Festival 2025 έχει την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ συμμετέχουν και το υποστηρίζουν σύλλογοι ασθενών όπως ο Σύνδεσμος Ατόμων με Καρδιοπάθεια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών-ΕΠΙΟΝΗ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία- ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ και η Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Φίλων της Ελλάδος.

Την ενεργό υποστήριξή τους στο φεστιβάλ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας έχουν δώσει η ΣΤΑΣΥ, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η Ενωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ).

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ, καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Τούτουζας με αφορμή την διεξαγωγή του φεστιβάλ δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Καλούμε τους πολίτες να έρθουν και να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η δράσεις της ΕΚΕ για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων θα συνεχιστούν όπως και η συνεργασία με την Πολιτεία και την πολυμελή κοινότητα των καρδιαγγειακών ασθενών, ώστε να συμβάλλουμε από κοινού και ουσιαστικά στην πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας».