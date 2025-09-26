Σε ύφεση η φωτιά στο Παναχαϊκό Όρος

0

Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Εντείνεται η προσπάθεια κατάσβεσης στο Παναχαϊκό όρος, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής 26/9, εκδηλώθηκε φωτιά σε απόκρημνη περιοχή. Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, πήρε γρήγορα διαστάσεις, χωρίς να απειλούνται κατοικημένες πεεριοχές. Λόγω της δύσβατης περιοχής, το κύριο μέρος της κατάσβεσης επωμίστηκαν τα εναέρια μέσα (έξι αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα), τα οποία θα συνεχίσουν να επιχειρούν για όσο είναι εφικτό.

Η εικόνα της πυρκαγιά είναι βελτιωμένη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν, μέχρι τον πλήρη έλεγχο των διάσπαρτων εστιών. Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν δυνατοί άνεμοι, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Συνδράμουν και εθελοντικές ομάδες με μικρότερα οχήματα.