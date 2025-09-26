Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας απο καραμπόλα οκτώ οχημάτων

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς την Πατησίων και ειδικότερα στο ύψος της οδού Μπούσγου

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στην λεωφόρο Αλεξάνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) μετά από τροχαίο ατύχημα -καραμπόλα οκτώ οχημάτων- που σημειώθηκε στο ρεύμα προς την Πατησίων και ειδικότερα στο ύψος της οδού Μπούσγου.

Λόγω της καραμπόλας η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.