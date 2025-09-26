Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας απο καραμπόλα οκτώ οχημάτων

0

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς την Πατησίων και ειδικότερα στο ύψος της οδού Μπούσγου

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στην λεωφόρο Αλεξάνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) μετά από τροχαίο ατύχημα -καραμπόλα οκτώ οχημάτων- που σημειώθηκε στο ρεύμα προς την Πατησίων και ειδικότερα στο ύψος της οδού Μπούσγου.

Λόγω της καραμπόλας η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.