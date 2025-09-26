Με εισαγγελική παραγγελία δίνεται η άδεια εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

0

Αφορά μόνο την ταυτοποίησή του - Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει και τα αιτήματα των άλλων συγγενών

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι ζήτησε με παραγγελία της η εισαγγελεας Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιού του Πάνου Ρούτσι.