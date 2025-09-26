Συνελήφθη ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελία ότι έπιασε 2χρονο από τα μαλλιά επειδή έκλαιγε

0

Στη μητέρα είπαν πως ο ιδιοκτήτης το έκανε «για να μην χτυπήσει το παιδί σε μία πόρτα που έκλεισε»

Χειροπέδες σε έναν 54χρονο ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού στη Βορειοανατολική Αττική πέρασαν αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Ωρωπού, μετά την καταγγελία της μητέρας ενός δίχρονου μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα παρέλαβε χθες το μεσημέρι το ανήλικο αγοράκι από τον βρεφονηπιακό σταθμό και διαπίστωσε ότι του έλειπε μία τούφα από τα μαλλιά.

Ρωτώντας τι συνέβη, της απάντησαν ότι το 2χρονο αγοράκι έτρεχε και το έπιασε από τα μαλλιά ο ιδιοκτήτης του σταθμού για να μην χτυπήσει σε μία πόρτα που έκλεισε. Η μητέρα πίστεψε την εκδοχή αυτή αρχικά, ωστόσο, το απόγευμα άρχισε να επικοινωνεί με άλλα άτομα από τον βρεφονηπιακό που της έδωσαν μία διαφορετική εκδοχή για το τι έγινε.

Αμέσως μετά πήγε στο ΤΔΕΕ Ωρωπού και κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης τράβηξε το παιδί της από τα μαλλιά, επειδή έκλαιγε και δεν έτρωγε το φαγητό του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες και ιατροδικαστική εξέταση στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ το πρωί της Παρασκευής ο 54χρονος ιδιοκτήτης του σταθμού συνελήφθη. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης