Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε το τετράχρονο παιδί που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κίσσαμο

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο της πόλης

Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός του τετράχρονου παιδιού σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Κίσσαμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των διασωστών του ΕΚΑΒ κατά την διακομιδή του, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδάκι φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Α.Τ. Κισσάμου.

Το παιδάκι, όπως έκαναν λόγο οι πληροφορίες από την πρώτη στιγμή είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.