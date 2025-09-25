Ο ασύλληπτος δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας βγήκε στην τηλεόραση: «Με στεναχωρεί όλο αυτό»

0

Εκτός από το γεγονός ότι παραμένει ελεύθερος, φέρεται να μαχαίρωσε και να λήστευσε μια γυναίκα

Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τον 27χρονο δραπέτη από τις φυλακές Κασσάνδρας, όμως εκείνος βγήκε στην τηλεόραση με γυρισμένη την πλάτη και έκανε δηλώσεις.

Παρότι η σύλληψη του θεωρείται «ζήτημα τιμής», σύμφωνα με το Mega, καθώς κατηγορείται ότι στο μεσοδιάστημα μαχαίρωσε μια γυναίκα για να την κλέψει, εκείνος μίλησε στις κάμερες

«Με στεναχωρεί όλο αυτό», είπε ο άνθρωπος που είναι καταδικασμένος για διακίνηση μεταναστών και απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές που ήταν.

«Έφυγα από εκεί, κατέβηκα στον δρόμο και έφυγα απευθείας», είπε στην εκπομπή «Live News». Όπως υποστηρίζει, απέδρασε γιατί ήθελε να δει το παιδί του. «Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω.

Επιχειρεί να πει τη δική του αλήθεια και επιχειρεί ακόμα να βγάλει από πάνω του άλλη μία πιθανή κατηγορία. Άλλωστε όσα λέει ταιριάζουν με την επίσημη εκδοχή των Αρχών πως δεν βρέθηκαν τα αποτυπώματα του στο δωμάτιο της Ουκρανής.

«Μετά έμαθα πως έλεγαν για ληστείες. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Νιώθω άσχημα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα είπαν αυτά».

Ο άντρας που μιλάει στο τηλέφωνο είναι δραπέτης. Προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση, πέρα βέβαια από το κυρίαρχο στοιχείο της απόδρασης, το ότι κυκλοφορεί με ενεργή σύνδεση χωρίς να φοβάται μήπως εντοπιστεί και απαντά σε κλήσεις που γίνονται σε εφαρμογές ακόμα και αν δεν ξέρει ποιος τον καλεί.

Ο δραπέτης ίσως να είναι ακόμα στην Ελλάδα ίσως και όχι, άλλωστε μετά τις αρκετές ώρες που μεσολάβησαν από τη συνέντευξη μπορεί και πάλι να έχει μετακινηθεί.