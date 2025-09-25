Τραγωδία στη Φωκίδα: Πεντάχρονος έχασε τη ζωή του ξαφνικά μετά από ίωση

0

Παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό και σήμερα το πρωί οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου

Σε πένθος έχει βυθιστεί η Φωκίδα, έπειτα από την τραγωδία που σημειώθηκε στο Λιδωρίκι, όπου ένα 5χρονο αγοράκι, το οποίο τις τελευταίες δυο μέρες ταλαιπωρούνταν από ίωση, έχασε ξαφνικά τη ζωή του.

Το 5χρονο παιδάκι παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό και σήμερα το πρωί οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, αλλά δυστυχώς όταν έφτασαν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν είχε σφυγμό.

Παρά το γεγονός ότι οι γιατροί προσπαθούσαν να ανατάξουν το παιδί για περίπου 50 λεπτά δεν τα κατάφεραν, καθώς όπως εκτιμάται όταν το παιδί όταν έφτασε στα χέρια των γιατρών είχε ήδη χάσει τη ζωή του, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα που είχε το παιδί ήταν ο πολύ υψηλός πυρετός. Προφανώς τις τελευταίες ώρες για κάποιο λόγο που θα διερευνηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, η κατάσταση υγείας του παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά και οι γονείς του αποφάσισαν να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο, χωρίς ασθενοφόρο.

Τα αιτία θανάτου του παιδιού θα εξακριβωθούν από νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι από την ίδια ίωση ταλαιπωρούνταν και το αδερφάκι του άτυχου παιδιού.