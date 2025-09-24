Ναυτικός πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα σε γκαράζ πλοίου – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο

0

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος», ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σήμερα το πρωί στις 8:00, στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ναυτικός του πλοίου, εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Εικοσιτετράωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίου, ο οποίος εγκλωβίστηκε το πρωί σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.