Προφυλακίστηκε ο εμπρηστής του Υμηττού – Είναι ο ίδιος 32χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκες στο Αιγάλεω﻿

0

Τι ισχυρίστηκε

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά τη σύντομη απολογία του ο 32χρονος Σύρος ή Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για εμπρησμούς στον Υμηττό.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος στις 7/9/2025 έβαλε φωτιά στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα το οποίο εκτελέστηκε.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφειο δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες και απολογήθηκε με τη βοήθεια διερμηνέα αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχθηκε ότι έκανε τους εμπρησμούς, ισχυριζόμενος ότι το έκανε γιατί δεν είχε να φάει χωρίς, ωστόσο, να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Όταν, δε, ο 32χρονος κλήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά που φέρεται να έκανε προανακριτικά ότι είναι μέλος του ISIS και μάλιστα βαθμοφόρος, σύμφωνα με πληροφορικές, περιοριστηκε να πει πως «έχει ακουστά τον ISIS».

Νωρίτερα, ο 32χρονος κάθισε στο εδώλιο του Αυτοφώρου κατηγορούμενος ότι παρενοχλουσε σεξουαλικα γυναικες στο Αιγάλεω. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου προκειμένου οι τρεις γυναίκες που τον κατήγγειλαν ότι τους επιτέθηκε να κληθούν για να καταθέσουν .

Ο κατηγορούμενος, πάντως, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο -και πάλι με τη βοήθεια διερμηνέα- είπε πως αποδέχεται την κατηγορία .

«Ξέρει γιατί κατηγορείται, το παραδέχεται;» ρώτησε η πρόεδρος, με τον κατηγορούμενο να λέει πως παραδέχεται πως προσέγγισε τις γυναίκες «δύο φορές και την τρίτη φορά τον έπιασαν».

Μαρία Ζαχαροπούλου