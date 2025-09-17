Την ελληνική υπηκοότητα έλαβε τιμητικά ο άνθρωπος που είχε βουτήξει σε ποτάμι για να σώσει δύο παιδιά

0

Δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή τα δύο μικρά αγόρια

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπέγραψε την πολιτογράφηση του άνδρα από την Αλβανία που είχε βουτήξει στον ποταμό Άραχθο για να σώσει δύο ανήλικα αγόρια που παρασύρθηκαν από το ρεύμα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του, τα δύο παιδιά, ηλικίας 12 και 14 ετών, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Ο ίδιος, βαθιά συντετριμμένος αλλά και αποφασισμένος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη τους, έκανε τατουάζ στην πλάτη του τα δύο παιδιά.

«Βούτηξα από τρεις φορές για το κάθε παιδί. Αυτός που ήταν στη βάρκα έβλεπε τα παιδιά και μου έδειχνε που ήταν τα παιδιά. Εκεί ήταν πολύς κόσμος, 30-40 άτομα. Όταν είδα το ένα παιδί ήταν σαν μου είπε "μπαμπά βγάλε με από εδώ δεν μπορώ να πάρω ανάσα"», είχε περιγράψει σε δηλώσεις του ο άνθρωπος που μπήκε στον Άραχθο για να βγάλει τα δύο παιδιά.

«Ξαναμπαίνω μέσα, και έλεγα να με σπρώξουν για να πάω πιο βαθιά. Άργησαν να μου πουν για το δεύτερο παιδί. Είχαμε βγάλει έξω το παιδί, έδωσαν πρώτες βοήθειες και τότε μου φώναξαν πως είναι και άλλο παιδί. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ πως έχασα τα παιδιά. Εγώ το έκανα για τα παιδιά μου. Ήθελα να είναι τα παιδιά με τις οικογένειες τους αλλά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν πως έφυγαν», είχε πει.