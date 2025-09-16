Συνελήφθησαν δύο άτομα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

0

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο, και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς 186 δενδρύλλια κάνναβης.

Ο εντοπισμός έγινε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Για την υπόθεση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, χθες, βραδινές ώρες, σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 29 και 31 ετών, την ώρα που προέβαιναν σε καλλιεργητικές εργασίες, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά 182 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,5 μέτρα. Στην φυτεία εντοπίσθηκε και αυτοσχέδιος χώρος διαμονής, αποτελούμενος από χώρο σίτισης και κατάκλισης, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλοντα χώρο οικίας του 29χρονου βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή όπου καλλιεργούνταν επιμελώς επιπλέον τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3 μέτρα τα οποία και εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκαν ακόμα ΙΧΕ αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.