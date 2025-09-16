Σάλος με βίντεο που δείχνει λουόμενους να σπρώχνουν με τα χέρια στα ανοιχτά μια βάρκα με μετανάστες στη Γαύδο

0

Η εξήγηση που έδωσε αυτόπτης μάρτυρας

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και δείχνει λουόμενους στη Γαύδο να σπρώχνουν με τα χέρια στα ανοιχτά μια βάρκα με μετανάστες που βγαίνει στην παραλία.

Ο χρήστης που το ανέβασε, αναφέρει τη λεζάντα «Τσάμπα ήρθατε παιδιά, καλή επιστροφή», υπονοώντας ότι οι λουόμενοι απωθούν τη βάρκα προς τα πίσω.

Ωστόσο, λουόμενος αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό, παρουσίασε μία διαφορετική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι λουόμενοι βοήθησαν την βάρκα να ξεκολλήσει για να κατευθυνθεί προς το λιμάνι του νησιού.

Μιλώντας στο Flashnews.gr, ο άνδρας ανάφερε χαρακτηριστικά:

«Όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά, να μην αποβιβαστούν στην παραλία αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου εκεί δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες.

Τους λέγαμε "to the port, to the port". Εξάλλου, αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο, θα χρειαζόταν πολύ ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι.

Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε στο λιμάνι, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι, να ξεκολλήσει και να πλεύσει η βάρκα προς το λιμάνι Καραβέ όπου και έφτασε τελικά».

Εξάλλου, όπως μας είπε, σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν και πλοία της Frontex.