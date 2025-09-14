«Ήταν μια συσκευή η οποία έχει αυτονομία κάποιες ώρες» – Η αποκάλυψη για το πώς βρέθηκε ο κοριός στο σπίτι του Μαζωνάκη

0

«Σε κάποια στιγμή λοιπόν, άρχισε να χτυπάει το μηχάνημα (ανίχνευσης) και πίσω από τον καναπέ...»

Το πως βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στο παρελθόν αποκάλυψε σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης είχε κληθεί, δύο χρόνια πριν, το καλοκαίρι του 2023 να βοηθήσει τον διάσημο τραγουδιστή να διαπιστώσει αν υπήρχε κάτι μέσα στο σπίτι του.

«Ένας κοινός φίλος, αρχικά απευθύνθηκε και μου είπε ότι ο Γιώργος θέλει τη βοήθειά σου, θέλει να σου μιλήσει για κάτι και μου είπε ότι επειδή θεωρώ ότι με παρακολουθούν, θέλω να δω με κάποιο τρόπο αν υπάρχει κάτι μέσα στο σπίτι μου κλπ. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι ποτέ δεν μου είπε ποιος θεωρούσε ότι μπορεί να τον παρακολουθεί. Αρχικά εγώ θεώρησα ότι ίσως είναι παράλογο να πιστεύει ότι τον παρακολουθούν. Δεν ήξερα τότε για θέματα που είχε με ανθρώπους κλπ... Δεν μου είπε ότι μπορεί να με παρακολουθεί ένας δικός μου άνθρωπος ή ένας ξένος ή οτιδήποτε».

Ο ίδιος δήλωσε πως μπήκαν τότε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στο οποίο «άρχισε να ψάχνει ένας άνθρωπος που ήξερε να ψάχνει αυτά τα πράγματα».

«Καθόμασταν με τον Γιώργο στο συγκεκριμένο σαλόνι και μιλούσαμε. Και σε κάποια στιγμή λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος που έψαχνε ήρθε κοντά στον καναπέ, άρχισε να χτυπάει το μηχάνημα (ανίχνευσης) και πίσω από τον καναπέ, ακριβώς στο πίσω μέρος του καναπέ, στην πίσω δεξιά γωνία... υπήρχε μια συσκευή», είπε ενδεικτικά. Όπως εξήγησε ο κ. Καλλιακμάνης αυτή η συσκευή ήταν συσκευή που καταγράφει ήχο.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα εγώ ήταν να πληκτρολογήσω την αναζήτηση στο διαδίκτυο, τον κωδικό της συσκευής αυτής για να δω τι ακριβώς ήταν. Ήταν μια συσκευή η οποία έχει αυτονομία κάποιες ώρες, έχει τη δική της μπαταρία και γράφει μέχρι να πέσει μπαταρία», σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Εγώ θεωρώ ότι ο Γιώργος δεν ήταν σίγουρος ότι τον παρακολουθούν. Τότε δεν ήταν σίγουρος. Το είχε στο μυαλό του ως ενδεχόμενο. Το λέω γιατί ενώ μιλούσαμε κανονικά, αστειευόμασταν κλπ. όταν βρήκε το usb ο άνθρωπος αυτός που είναι ειδικός, που ήξερε πώς να ψάξει και τι να ψάξει, τον είδα σκεπτικό... Μάλιστα εγώ του είπα ότι μην το πιάσει να δούμε αν θέλει αποτυπώματα επάνω, να καλέσουμε την αστυνομία, να το καταγγείλει αλλά απ'ότι είδα δεν ήθελε να καταγγείλει».

Υπενθυμίζεται πως το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε προχθές ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, μαζί με τον δικηγόρο του, για να καταθέσει μήνυση κατά των ηθικών και φυσικών αυτουργών, όπως είπε, για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο τραγουδιστής μάλιστα δεν διέψευσε τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα περί εύρεσης κοριού, που φέρεται πως είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του ώστε να παρακολουθείται.