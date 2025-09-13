Τραγωδία σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα: Απανθρακώθηκε 60χρονος από τη φωτιά

0

Πρόσφατα είχε πεθάνει και ο αδερφός του

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε μ μονοκατοικία στην Αμαλιάδα το πρωί του Σαββάτου. Κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα απανθρακωμένο σε ένα από τα δωμάτια, ενώ η φωτιά είχε ξεκινήσει από το ένα δωμάτιο και επεκτεινόταν στα υπόλοιπα.

Σημειώνεται πως στο σπίτι διέμενε μόνος του ο άτυχος άνδρας περίπου 60 ετών, μετά τον πρόσφατο θάνατο του αδερφού του, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Στο σπίτι υπήρχε επίσης φιάλη υγραερίου, την οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν να ασφαλίσουν, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους για τους ίδιους και για τη γειτονιά. Παρά την έγκαιρη παρέμβασή τους, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άνδρας, ο οποίος ζούσε εκεί πολλά χρόνια μαζί με τον αδερφό του, αλλά είχε μείνει μόνος μετά τον θάνατο του τελευταίου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα αίτια και τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του άνδρα.