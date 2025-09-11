Τραγωδία στην Αχαΐα: Απανθρακώθηκε οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του μετά από σύγκρουση με φορτηγό – Δύο τραυματίες

0

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε απόψε στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, κοντά στην περιοχή Παναγοπούλα, της Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με ένα ΙΧ φορτηγό, τα οποία κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από την σύγκρουση εκδηλώθηκε φωτιά στο ΙΧ επιβατικό, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, ενώ τραυματίστηκαν ο οδηγός του φορτηγού και ένα ακόμη άτομο, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.