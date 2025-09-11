Επίθεση δέχθηκε 17χρονος μαθητής στο προαύλιο λυκείου στα Πετράλωνα

0

Αναζητούνται οι δράστες

Να εντοπίσουν τους τέσσερις εξωσχολικούς, ανήλικοι αλλά και τουλάχιστον ένας ενήλικος νεαρός, που νωρίς το πρωί της Πέμπτης επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν 17χρονο μαθητή λυκείου στα Πετράλωνα, επιχειρούν οι αστυνομικοί.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10:00 στο προαύλιο του λυκείου, με τη συμμορία των τεσσάρων να προσεγγίζει τον 17χρονο με τον οποίον φαίνεται να έχουν προσωπικές διαφορές. Αρχικά τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια τον χτύπησαν, με τους καθηγητές να σπεύδουν για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι δράστες αμέσως μετά εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσήγαγαν τέσσερις υπόπτους στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως. Εκεί είχαν φτάσει ήδη ο ανήλικος και η μητέρα του προκειμένου να υποβάλλουν μήνυση, καθώς οι τρεις από τους τέσσερις ήταν πρόσωπα γνωστά στον 17χρονο: ο λόγος για δύο επίσης 17χρονους κι έναν 19χρονο, ενώ ο 4ος της συμμορίας είναι άγνωστος σε αυτόν.

Μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι έχει προσαχθεί η μητέρα ενός εκ των εμπλεκομένων ως δράστες στο περιστατικό.