Σοκαριστικά πλάνα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 59χρονο να σηκώνει το όπλο και να ανοίγει πυρ κατά του υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη

Τι υποστήριξε ο δράστης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 59χρονος σηκώνει το όπλο και ανοίγει πυρ κατά του υπαλλήλου καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Τα πλάνα είναι σοκαριστικά καθώς φαίνεται ότι, ο υπάλληλος καθαριότητας ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο, όταν πίσω από το κόκκινο αυτοκίνητο που ακολουθεί, εμφανίζεται ο 59χρονος, φορώντας μία μπλε μπλούζα.

Ο δράστης κρατά το όπλο στα χέρια του και σημαδεύει τον υπάλληλο καθαριότητας από μακριά.

Αρχικά, το όπλο μπλοκάρει, στη συνέχεια όμως ο 59χρονος οπλίζει ξάνα και τελικά πυροβολεί, δίχως ευτυχώς να πετυχαίνει το θύμα. Στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με ένα δίκυκλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα (8/9) σε στενό στου Γκύζη, προκαλώντας τον τρόμο τόσο των εργαζομένων, όσο και των περαστικών.

Την Τρίτη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση, όπου και τον συνέλαβαν.

Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο με 4 φυσίγγια,

πιστόλι,

3 μαχαίρια,

2 σιδερογροθιές,

14 φυσίγγια και *2 κουκούλες (full face). Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στα πρώτα του λόγια, ο δράστης υποστήριξε ότι τον ενόχλησε ο θόρυβος του απορριμματοφόρου.