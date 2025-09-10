Μάθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς από δύο Μυτιληνιούς

0

Πώς βοήθησαν έναν άστεγο κι ανάπηρο γείτονα τους

Ο Γιώργος Κοτοπούλης ιδιοκτήτης ιχθυοπωλείου κι ο γείτονας του Πρόδρομος Πατερέλλης. Και οι δυο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην αρχή της οδού Ερμού της Μυτιλήνης. Σήμερα έδωσαν μια ανάσα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς σε έναν άστεγο κι ανάπηρο γείτονα τους, τον Κώστα. Και συνάμα σε όλους όσοι μάθαν το τι έκαναν, έδωσαν ένα συγκινητικό μάθημα για την ανάγκη να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ο Κώστας, είναι ένας 70χρονος άστεγος Μυτιληνιός που το 2021 λόγω σοβαρής επιπλοκής στην υγεία του έχασε και τα δυο του πόδια από το ύψος της λεκάνης. Ζει στη σκιά της εισόδου του κλειστού ιστορικού καφενείου «Πανελλήνιον» και μετακινείται με ένα παλιό χειροκίνητο αμαξίδιο για τις βασικές του ανάγκες που και αυτές καλύπτει από την αλληλεγγύη που του δείχνουν οι περαστικοί.

Σήμερα ο Γιώργος Κοτοπούλης και ο Πρόδρομος Πατερέλλης αγόρασαν και χάρισαν στον Κώστα ένα καινούργιο σύγχρονο αυτόματο με μοχλό αναπηρικό αμαξίδιο αν μη τι άλλο για να μετακινείται όσο γίνεται με την άνεση του.

«Τον έβλεπα κάθε μέρα απέναντι από το μαγαζί μου» λέει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο κ. Κοτοπούλης. «Τρεις μήνες τώρα είναι που βρέθηκε εδώ. Τα λέμε και ζω την καθημερινή του ταλαιπωρία. Τα χέρια του ‘έχουν πιαστεί».

Οι δυο γείτονες το κουβέντιασαν κι αγόρασαν το αμαξίδιο. Σήμερα το μεσημέρι του το χάρισαν. «Η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Και μόνο αυτό μας έφτανε για να ανασάνουμε σαν άνθρωποι» λέει ο κ. Πατερέλλης.

Ο Κώστας με το καινούργιο του αμαξίδιο πια, διατηρεί την αξιοπρέπεια του. Κάθε μέρα πάει «στα Μπλόκια για μπάνιο». Δυο φορές την εβδομάδα κάποιος τον φιλοξενεί για να περιποιηθεί όσο μπορεί τον εαυτό του, αλλά τα βράδια στο πεζοδρόμιο, «μια χούφτα ανθρωπάκι» εκεί μπροστά στην πόρτα του καφενείου «Πανελλήνιον».

«Αλλά όπου να ‘ναι θα αρχίσουν οι βροχές. Κι είναι ντροπή να ζει στο δρόμο. Η αλληλεγγύη των γειτόνων του, δε φτάνει» λένε όσοι στέκονται δίπλα του. Όσο μπορούν.