Συνελήφθη στη Θάσο Γερμανός καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα της πατρίδας του

0

Κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και οικονομικά αδικήματα

Καταζητούμενος στην Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και οικονομικά αδικήματα συνελήφθη στη Θάσο σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος. Πρόκειται για 51 ετών Γερμανό την έκδοση του οποίου ζητούν οι αρχές της πατρίδας του.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, με τη συμβολή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του.