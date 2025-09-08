Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή ιδιωτικής κλινικής της Αθήνας – Έγιναν τρεις συλλήψεις

0

Ο 67χρονος είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείται στενά, αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωκλινικής

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά από περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ασθενή ιδιωτικής κλινικής της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα μια νοσηλεύτρια μπήκε στο θάλαμο που νοσηλευόταν 67χρονος και ξεκίνησε την διαδικασία μετάγγισης αίματος χρησιμοποιώντας, όμως, λάθος ομάδα αίματος. Το συμβάν αντιλήφθηκε η σύζυγος του ασθενή και η διαδικασία διακόπηκε, ωστόσο είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν μια 26χρονη νοσηλεύτρια, μια 32χρονη γιατρός και ένας 50χρονος γιατρός για έκθεση σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείται στενά, αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωκλινικής.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.