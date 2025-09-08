Νεκρός οδηγός φορτηγού που κινούνταν στον ΒΟΑΚ

0

Εγκλωβίστηκε στο όχημα μετά από τροχαίο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού, που κινούνταν στο Βόρειο Οδικό 'Αξονα Κρήτης στο ύψος μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε.

Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων του ΕΚΑΒ να κρατηθεί στην ζωή, δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με το flashnews.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα έφυγε από την πορεία του και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα ενώ άμεσα στο σημείο, εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα από την ΕΜΑΚ.

Στο σημείο βρίσκεται και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά ήδη τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.