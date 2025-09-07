Ηλιόλουστος ο καιρός της Κυριακής 7ης Σεπτεμβρίου 2025

0

Πού θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι ενώ τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας και Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 17 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 30, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 29, και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια πρόσκαιρα κατά τόπους έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην νότια κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις εως 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που κατά τόπους στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια, θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.