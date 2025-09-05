Αποχώρησαν από τον ΒΟΑΚ οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου

0

Εξέφρασαν την πρόθεση να επιστρέψουν στα μπλόκα διαμαρτυρίας εάν δεν λάβουν δεσμεύσεις

Λίγο μετά τις επτά το απόγευμα, αποχώρησαν από το Βόρειο Οδικό 'Αξονα Κρήτης στο ύψος του Αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης» που είχαν αποκλείσει, οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου, που συμμετείχαν σήμερα σε κινητοποιήσεις.

Μάλιστα αποχωρώντας, εξέφρασαν την πρόθεση να επιστρέψουν στα μπλόκα διαμαρτυρίας εάν δεν λάβουν δεσμεύσεις για συγκεκριμένα μέτρα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, όπως τόνισαν.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, εκτός από τα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ στο ύψος του Αεροδρομίου Ηρακλείου, απέκλεισαν και τη Λεωφόρο Σενετάκη, μέσω της οποίας είτε φτάνουν στο αεροδρόμιο, είτε φεύγουν από αυτό ταξιδιώτες. Μάλιστα, προκειμένου να προλάβουν τις πτήσεις τους, επιβάτες αναγκάζονταν να μετακινηθούν για εκατοντάδες μέτρα με τα πόδια. Επιπρόσθετα, μερίδα αγροτοκτηνοτρόφων που ζητούν στήριξη του πρωτογενή τομέα, έκλεισαν μετά τις τέσσερις και τον δρόμο μέσω του οποίου περιφερειακά μπορούσαν να μετακινηθούν οδηγοί και επιβάτες, προς περιοχές όπως οι Γούρνες, οι Γούβες, η Χερσόνησος ή και περιοχές του Λασιθίου.

Ανά διαστήματα και προκειμένου να εκτονώνεται το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικράτησε για ώρες, οι διαμαρτυρόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι άνοιγαν τα μπλόκα για μερικά λεπτά, ενώ χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα περνούσαν καθόλη τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Όπως είχαν δηλώσει από την έναρξη της διαμαρτυρίας τους το πρωί της Παρασκευής 5-9-2025 στο ΒΟΑΚ στο ύψος μεταξύ Παντάνασσας και Παλιόκαστρου που αρχικά είχαν αποκλείσει, ανάμεσα στα αιτήματα τους είναι να πάψει η στοχοποίηση της Κρήτης με φόντο τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ , να δοθεί μέριμνα για το τεράστιο κόστος παραγωγής, να γίνουν οι καθυστερούμενες πληρωμές, μείωση του ΦΠΑ και δασικοί χάρτες.

Πάντως μετά τη λήξη της διαμαρτυρίας και των αποκλεισμών δρόμων, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά, με την παρουσία δύναμης της τροχαίας σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου.