Ειρήνη Μουρτζούκου: Από ασφυξία και όχι από παθολογικά αίτια ο θάνατος του Παναγιωτάκη, λέει το τελικό πόρισμα τριών ιατροδικαστών

Παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Στα χέρια του διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών βρίσκεται το τελικό πόρισμα της επιτροπής των τριών ιατροδικαστών αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Παναγιωτάκη και την πιθανή εμπλοκή της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα αποκλείει τον θάνατο του ανήλικου από παθολογικά αίτια και δίνει ως ξεκάθαρη αιτία θανάτου την ασφυξία. Αυτό σημαίνει ότι ακυρώνεται κάθε προηγούμενη ιατροδικαστική αναφορά που έκανε λόγο για παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα εγκολεασμό εντέρου.

Στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης τώρα, το πόρισμα θα εξεταστεί από κοινού από το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και την Εισαγγελία Πατρών, για να αποφασιστεί σε βάρος ποιανού θα ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία.

Να θυμίσουμε ότι την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο Παναγιωτάκης, στο σπίτι βρίσκονταν μόνο η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου και η μητέρα του ανήλικου παιδιού.