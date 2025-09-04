Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στα Καμίνια που παράτησε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στο Κουκάκι

0

Είχε «βουτήξει» και άλλο ένα μωρό τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια

Συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε ένα μωρό από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, και στη συνέχεια το άφησε στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο 17χρονος, συνελήφθη στο σπίτι του στον Άλιμο, από στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μια γυναίκα μετέβη χθες στο ΑΤ Καμινίων και κατήγγειλε ότι ένας άγνωστος άνδρας της άρπαξε το νεογέννητο παιδί της, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ. Το βρέφος εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από μια 54χρονη σε πάρκο στην οδό Καλλιρρόης, που ειδοποίησε τις Αρχές. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και παραμένει, ενώ η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.